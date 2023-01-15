工商舖上月交投按年跌57%　金額挫65%

去年12月本港整體工商舖市場買賣量升價跌。中原(工商舖)資料顯示，上月多番傳來通關消息，該類買賣宗數錄約230宗，按月升約1.32%，而總成交金額則約30.2億港元，較11月少約26.5%，金額為全年按月最低。

至於，2022年全年工商舖買賣成交宗數錄得約4,016宗，總金額約862.90億元，對比2021年全年下跌近四成，成交宗數創下1999年後新低。

該行中原董事總經理潘志明表示，12月工商舖買賣數量，對比2021年12月仍大跌約57.56%。而上月總成交金額按年也減約65.73%，亦是自2020年2月後新低。期間以舖位跌幅較為明顯，相信是由於市場仍在觀望通關所帶來的影響，12月商舖買賣宗數較上月微跌約5.33%，共有71宗，總金額約14.29億元，按月下跌約34.14%。

潘分析，本港與內地於1月8日正常實施首階段免檢疫通關，工商舖市場氣氛隨即轉活，不少投資者及用家已加快步伐趕在市況全面回升前入市。而農曆新年臨近，本地購買力配合內地旅客重臨，零售及餐飲業可即時受惠，加上旺角洗衣街與亞皆老街交界商業用地招標反應料將帶動工商舖投資氣氛。

他相信，2023年第一季買賣及租務會漸入佳境，全年工商舖買賣交投有機會反彈，升幅逾五成至約6,350宗，整體成交金額可達約1,050億元。而價格則會短期波動，全年徘徊上落幅度約10%至20%。