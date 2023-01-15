二手樓價高位回調　長情業主賺幅大收窄

二手交投轉急，但樓價由高位回調，除蝕讓情況持續。部分長情業主賺幅亦大跌，堅尼地城Imperial Kennedy有兩房戶，原業主持貨近10年，單位期內僅升值約15%。

港島區

●中原簡英譓透露，堅尼地城Imperial Kennedy中層B室，實用面積約513方呎，兩房間隔，附有露台，望市景，以1,270萬元易手，呎價約24,756元，原業主於2013年以1,107萬元買入，持貨10年帳面獲利163萬元，單位升值約15%。

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新界區

●祥益邱家邦表示，屯門䨇寓北翼低層A室，實用面積約563方呎，區內客轉租為買，見近日同區成交量增加，加快入市決定，以622萬元購入上址自用，呎價約11,048元，一手原業主於2017年以約680萬元購入，持貨逾5年多，帳面蝕讓約58萬元。

●祥益指，屯門新屯門中心2座中層E室，實用面積約597方呎，新新買家為區內租客，一直有意上車，眼見近年樓價有所回調，主動出擊睇樓，獲減約28萬元，以542萬元入市，呎價約9,079元。

●美聯戴駿邦稱，屯門慧景閣高層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔，有裝修，開價580萬元，新買家為「90後」上車客，見屋苑設有小型會所，議價18萬元， 終以562萬元承接，呎價約11,757元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣海欣花園2座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望園景，享海景，最新以約628萬元成交，呎價約12,485元，原業主在2000年以217.86萬元買入，持貨近23年帳面獲利約410.14萬元。

●美聯黃國輝表示，大埔居屋寶雅苑A座高層3室，實用面積約443方呎，原業主套現，故放售單位，新買家為白居二，未補價第二市場終以303萬元成交，呎價約6,840元。

●美聯潘剛毅稱，馬鞍山銀湖．天峰6座低層E室，實用面積約615方呎，兩房連士多房間隔，享內園景，原業主持滿三年套現放售單位，原先開價900萬元，雙方議價16萬元，終以884萬元成交，呎價約14,374元

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層H室，實用面積約691方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價1,100萬元，微減12萬至1,088萬元成交，呎價約15,745元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海栢花園4座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，原先開價600萬元，放盤兩個月，加價98萬元，以698萬元獲承接，加幅約16.3%，呎價約17,943元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦泰苑A座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場叫價610元，放盤達6年，減價10萬，終以600萬元沽出，呎價約9,231元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，西貢西沙帝琴灣凱琴居8座高層B室，實用面積約1,326方呎，四房間隔，望海景，放盤1年，連車位叫價1,700萬元，減價132萬至1,568萬元成交，減幅約7.8%，呎價約11,825元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢大網仔黃毛應村單號全幢村屋，套三房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,690萬元，減價230萬元，減幅近14%，以1,460萬元沽出，低市價5%。

●中原柯勇表示，將軍澳富麗花園1座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，最新以518萬元易手，呎價約12,333元，原業主於2017年3月以498萬元購入，持貨將近6年，帳面獲利20萬元。

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