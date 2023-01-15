新盤周末錄39宗成交　交投按周跌4成

新盤市場周末兩日(14及15日)暫錄約39宗成交，較通關實施的上周末減少約四成。其中，啟德豪宅項目兩日沽3伙，吸金逾2.3億元。同時，天水圍項目上載全新價單，加推40伙，大部分屬特色戶型。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推40伙

據價單顯示，新一批單位實用面積介乎268至795方呎，不設折扣，定價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價由14,693至20,644元。值得留意是，今批包含26伙特色戶及8伙早前曾以招標形式發售的別墅單位。是次入場戶為6A座10樓C1室，實用面積268方呎，連149方呎天台，呎價為18,713元。

項目周日(15日)沽出第6A座2樓B8室，實用面積444方呎，兩房連儲物室間隔，成交價為652.54萬元，呎價約14,697元。

●啟德澐璟四房9,896萬元沽

●西半山大學閣四房7680萬元招標沽出

購買力持續流入豪宅新盤市場，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(15日) 以招標形式售出第1座10樓B室，實用面積1,584方呎，四房兩套間隔，連1車位以7,680萬元成交，呎價約48,485元。據悉，該盤迄今累售18伙，總成交金額逾14.7億元。

●旺角利．晴灣23單日沽8伙 套現逾5,965萬元

上述單位成交價介乎548.8萬至987.9萬元，呎價16,738至17,799元。當中成交價最高為8樓B室，實用面積584方呎的三房單位，呎價約16,916元。據悉，該盤提供142伙，迄今累沽116伙，佔全盤逾八成單位。

●旺角利奧坊‧壹隅兩日沽6伙 吸金逾4,300萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙 共涉逾1,872萬元