新盤周末錄39宗成交 交投按周跌4成
2023年01月15日 21:32
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新盤市場周末兩日(14及15日)暫錄約39宗成交，較通關實施的上周末減少約四成。其中，啟德豪宅項目兩日沽3伙，吸金逾2.3億元。同時，天水圍項目上載全新價單，加推40伙，大部分屬特色戶型。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推40伙
發展商加快推盤部署，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周日(15日)上載價單5號，提供40伙，整批單位平均呎價約17,266元。
據價單顯示，新一批單位實用面積介乎268至795方呎，不設折扣，定價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價由14,693至20,644元。值得留意是，今批包含26伙特色戶及8伙早前曾以招標形式發售的別墅單位。是次入場戶為6A座10樓C1室，實用面積268方呎，連149方呎天台，呎價為18,713元。
項目周日(15日)沽出第6A座2樓B8室，實用面積444方呎，兩房連儲物室間隔，成交價為652.54萬元，呎價約14,697元。
●啟德澐璟四房9,896萬元沽
豪宅新盤成交湧現，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周末兩日(14及15日)共錄3宗成交，吸金逾2.33億元。當中，最新招標沽出的單位為第1座19樓A室，四房三套房附連私人升降機大堂間隔，實用面積2,088方呎，以9,896萬元成交，呎價約47,395元。該盤自去年11月開售至今累售34伙，成交金額約18億元。
●西半山大學閣四房7680萬元招標沽出
購買力持續流入豪宅新盤市場，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(15日) 以招標形式售出第1座10樓B室，實用面積1,584方呎，四房兩套間隔，連1車位以7,680萬元成交，呎價約48,485元。據悉，該盤迄今累售18伙，總成交金額逾14.7億元。
●旺角利．晴灣23單日沽8伙 套現逾5,965萬元
市區新盤餘貨不乏承接，由市區重建局及有利集團(00406)合作發展、樓齡約1年多的旺角利．晴灣23，周日(15日)單日錄得8宗成交，套現5,965.5萬元。
上述單位成交價介乎548.8萬至987.9萬元，呎價16,738至17,799元。當中成交價最高為8樓B室，實用面積584方呎的三房單位，呎價約16,916元。據悉，該盤提供142伙，迄今累沽116伙，佔全盤逾八成單位。
●旺角利奧坊‧壹隅兩日沽6伙 吸金逾4,300萬元
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，周末兩日沽出6伙，吸金逾4,328.88萬元。當中，2座11樓K室，實用面積382方呎，兩房間隔，以885.66萬元成交，呎價約23,185元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙 共涉逾1,872萬元
恒基地產(00012)發展的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，單日沽出4伙，共涉1,872.97萬元。最新成交個案包括D座10樓19室，實用面積317方呎，一房間隔，以495.16萬元成交，呎價約15,620元。該盤半月已售出約96伙，暫屬月內交投量最多的新盤。