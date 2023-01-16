東方日報B1：高息股勢跑贏大市

專家預期，港股上半年仍熱炒復常概念，可增加增長股配置的佔比。

以美國為首的發達經濟體把息口加至金融海嘯後未見的高位，改寫投資的「遊戲規則」，拖累各地金融市場異常動盪，資金要找到避風港亦殊不容易。英資基金公司安本(abrdn)相信，可收息的股票於通脹和息口持續高企的環境中應該能跑贏大市。不過，花旗認為，股息回報率要有6.5厘才稱得上「高息股」。

據安本統計，1940年以來，在高通脹(物價升幅高於5%)時期，撇除通脹因素後的實際股息增長率，遠超過實際股票價格的增長率。而回顧1970年代的高通脹、低增長的滯脹期間，標普500指數提供的77%總回報中，有四分之三來自股息及股息再投資。

安本環球股票投資總監芬利森(Ruairidh Finlayson)接受本報訪問時表示，在一整個經濟周期中，由於公司不願削減股息，股息的變化往往小於收入的波動。在2020年時已經歷過這樣的情況，這一點在美國市場可以看到，儘管受到疫情的負面影響，但美企的派息在該年仍然持平。

截至去年9月底止12個月期間，全球企業累計派發股息總額逾1.3萬億美元。他表示，現時的股息率已經接近歷史低位的水平，因此很多公司都有能力維持其股息。惟整體而言，安本認為今年企業的整體派息可能低於2022年，原因是企業盈利似乎更加有衰退迹象。

儘管如此，芬利森仍然相信，高息股長遠而言將跑贏大市。如果今年情況與去年相似，所謂「紅利貴族」(即標指成分股中連續25年派息都有所增加的股票)很可能會繼續有相對較好的表現，又建議投資者應尋找及選擇那些不太可能在經濟衰退期間削減股息的公司。

環球央行持續加息，美國國債的孳息率，乃至一般信用債的孳息率亦已升至具相當吸引力的水平。以截至上周五的報價計算，買入兩年期美國國債可享4.22厘息率回報，同年期英國國債則為3.47厘。雖然債券可以帶來穩健回報，但在絕大多數情況下，於通脹環境投資於固定收益債券，資本會出現實際貶值，債券的票息支付也不會隨着通脹而上升；相反，投資股票卻有望獲得長期的資本增值，以及與通脹掛鈎的股息增長機會。

港股的情況亦相當複雜，內地基金經理也嘆道，以往中資科技股「不用多少操作都能跑贏大市」的風光已一去不返，事關增長難望很高，「比公用股高點、比周期股穩定點」。花旗中國股票策略師劉顯達接受本報訪問時認為，內地經濟會改善，暫時不用過於防守。

花旗預測恒生指數今年中升上24,000點後，年底續升至25,000點。劉表示，港股上半年仍熱炒復常概念，投資氣氛維持正面，應進取地增加增長股配置，可把75%資金配置於此，25%投資具防守性的高息股和債；下半年則視乎經濟反彈勢頭是否一如預期般強勁，屆時才把比例調整至50%對50%。

若真想吸納收息股，他提醒，以美國聯儲局上半年累計加息半厘，10年期美國國債息率會高見5厘，股息率要比其高1.5至兩厘才較吸引，「要承擔股價下跌風險，息率至少要有6.5至7厘先算合理」，揀股亦不能單看股息率，也要秤一秤業績增長潛力。