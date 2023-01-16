本周財金焦點：周一美股休市　關注中國去年第四季GDP等數據

2023年01月16日 06:00
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    周一(16日)美股因馬丁路德金紀念日假期休市，惟全周公布多項重要經濟數據。其中，周三(18日)公布有「恐慌指數」之稱的月度零售銷售數據，同日還有去年12月的工業生產和對通脹有前瞻作用的生產物價指數(PPI)。此外，美股業績期已展開，繼上周多間大型銀行公布業績後，周二(17日)高盛和摩根士丹利亦將公布業績，周五還有Netflix這間大型科企公布業績。
    亞洲方面，外界注視去年第四季中國國內生產總值(GDP)表現，料受疫情拖累，按年增長僅1.7%，另外界料周五(20日)公布的中國一年期貸款市場報價利率(LPR)將下調一個百分點，至2.65厘。另日本央行將周三公布的議息結果亦料另一市場焦點，雖料政策利率維持在負水平，但關注會否釋放有關何時幣策正常化的訊號。
    【周一】
    ●美股因馬丁路德金紀念日假期休市一日
    【周二】
    ●中國去年第四季國內生產總值(GDP)
    ●加拿大去年12月消費物價指數(CPI)
    ●摩根士丹利和高盛公布業績
    【周三】
    ●日本央行公布議息結果
    ●英國去年12月CPI
    ●美國去年12月生產物價指數(PPI)、零售銷售，以及工業生產
    ●聯合航空公布業績
    【周四】
    ●美國聯儲局褐皮書
    ●美國去年12月建築批核和新屋動工
    ●美國鋁業(Aloca)和寶潔(P&G)公布業績
    【周五】
    ●日本去年12月CPI
    ●中國一年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)
    ●英國去年12月零售銷售
    ●美國去年12月成屋銷售
    ●Netflix公布業績
    註：香港時間