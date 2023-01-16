本周財金焦點：周一美股休市　關注中國去年第四季GDP等數據

周一(16日)美股因馬丁路德金紀念日假期休市，惟全周公布多項重要經濟數據。其中，周三(18日)公布有「恐慌指數」之稱的月度零售銷售數據，同日還有去年12月的工業生產和對通脹有前瞻作用的生產物價指數(PPI)。此外，美股業績期已展開，繼上周多間大型銀行公布業績後，周二(17日)高盛和摩根士丹利亦將公布業績，周五還有Netflix這間大型科企公布業績。

亞洲方面，外界注視去年第四季中國國內生產總值(GDP)表現，料受疫情拖累，按年增長僅1.7%，另外界料周五(20日)公布的中國一年期貸款市場報價利率(LPR)將下調一個百分點，至2.65厘。另日本央行將周三公布的議息結果亦料另一市場焦點，雖料政策利率維持在負水平，但關注會否釋放有關何時幣策正常化的訊號。

【周一】

●美股因馬丁路德金紀念日假期休市一日

【周二】

●中國去年第四季國內生產總值(GDP)

●加拿大去年12月消費物價指數(CPI)

●摩根士丹利和高盛公布業績

【周三】

●日本央行公布議息結果

●英國去年12月CPI

●美國去年12月生產物價指數(PPI)、零售銷售，以及工業生產

●聯合航空公布業績

【周四】

●美國聯儲局褐皮書

●美國去年12月建築批核和新屋動工

●美國鋁業(Aloca)和寶潔(P&G)公布業績

【周五】

●日本去年12月CPI

●中國一年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)

●英國去年12月零售銷售

●美國去年12月成屋銷售

●Netflix公布業績

註：香港時間