本周財金焦點：周一美股休市 關注中國去年第四季GDP等數據
2023年01月16日 06:00
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周一(16日)美股因馬丁路德金紀念日假期休市，惟全周公布多項重要經濟數據。其中，周三(18日)公布有「恐慌指數」之稱的月度零售銷售數據，同日還有去年12月的工業生產和對通脹有前瞻作用的生產物價指數(PPI)。此外，美股業績期已展開，繼上周多間大型銀行公布業績後，周二(17日)高盛和摩根士丹利亦將公布業績，周五還有Netflix這間大型科企公布業績。
亞洲方面，外界注視去年第四季中國國內生產總值(GDP)表現，料受疫情拖累，按年增長僅1.7%，另外界料周五(20日)公布的中國一年期貸款市場報價利率(LPR)將下調一個百分點，至2.65厘。另日本央行將周三公布的議息結果亦料另一市場焦點，雖料政策利率維持在負水平，但關注會否釋放有關何時幣策正常化的訊號。
【周一】
●美股因馬丁路德金紀念日假期休市一日
【周二】
●中國去年第四季國內生產總值(GDP)
●加拿大去年12月消費物價指數(CPI)
●摩根士丹利和高盛公布業績
【周三】
●日本央行公布議息結果
●英國去年12月CPI
●美國去年12月生產物價指數(PPI)、零售銷售，以及工業生產
●聯合航空公布業績
【周四】
●美國聯儲局褐皮書
●美國去年12月建築批核和新屋動工
●美國鋁業(Aloca)和寶潔(P&G)公布業績
【周五】
●日本去年12月CPI
●中國一年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)
●英國去年12月零售銷售
●美國去年12月成屋銷售
●Netflix公布業績
註：香港時間