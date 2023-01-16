周樂樂：農曆新年A股維持強勢　春季行情可期

過去一周，除了科創50下跌外，其他滬深兩市重要指數均收漲。申万一級行業方面，21升10跌，其中，非銀金融(+4.23%)、食品飲料(+4.05%)、煤炭(+3.60%)等領漲，房地產(-3.72%)、公用事業(-1.91%)、國防軍工(-1.65%)等領跌。數據上看，市場整體偏強，大幅資金淨流入，但行業上走勢分化，疫後復甦邏輯的低估值品種受資金配置。

國內方面，央行和銀保監會聯合召開座談會強調，加大金融對國內需求和供給體系的支持，合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力。當前信貸數據呈現「企業中長貸強，居民中長貸弱」的特徵，企業信貸的實際需求較為充足，而居民端較弱。通脹數據上，12月CPI按年微升至1.8%，PPI按年微降至-0.7%，低通脹環境下利於擴松政策持續。另外，海外經濟衰退拖累外需，中國進口和出口按年增速連續三個月下降。這些因素凸顯了國內啟動內需刺激的重要性。筆者認為，國內超額儲蓄意味存在較大的釋放潛力，後續可關注相關刺激內需政策的出台及落地情況，以及受益的中下游行業個股。

海外方面，美國12月CPI和核心CPI分別按年上漲6.5%和5.7%，與市場預期持平，連續3個月增速回落，兩年半以來CPI按月首次下降。目前美股走勢看來，通脹回落對市場的影響力逐步超過美聯儲鷹派言論的影響力，樂觀估計隨着美國通脹壓力減緩，加息周期有望在下半年結束。筆者認為，當前中國物價平穩可控，美聯儲加息對國內貨幣政策影響不大，在穩增長的背景下，中國貨幣政策仍將延續平穩寬鬆，推動宏觀經濟穩中求進。

展望後市，國內為了穩經濟而繼續出台擴張型政策，利於經濟復甦、企業業績改善、市場信心恢復、流動性改善、收回或減少緊縮型的政策等，均利於中國資產價格回升，看好A股與港股春節前後的行情。策略上，可繼續配置國內政策糾偏而受益的互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等行業，估值上仍有修復的空間；可以關注受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務消費行業等優質企業，春節假期亦有望為消費行業修復帶來強心劑；亦可留意近期國家重點投資的數碼化產業，以及因中上游材料價格下跌而受益的光伏與新能源汽車行業中下游。

勝利證券副首席運營官 周樂樂