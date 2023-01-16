三葉草生物料首季啟動新冠疫苗在內地商業化上市

全球(中國以外)商業化方面，公司預期SCB-2019(CpG 1018/ 鋁佐劑)至少獲得一個其他國家的緊急使用授權，以及在2023年上半年完成多個緊急使用授權的申請，通過2023年啟動的雙邊供應協議推動潛在營收。

公司指，三葉草生物生產基地已獲得GMP認證，能滿足多個市場對SCB2019(CPG 1018/ 鋁佐劑)的潛在需求。迄今，已儲備的關鍵原材料庫存支持2023年SCB-2019(CPG 1018/鋁佐劑)潛在超過1億劑的生產和發出。

公司正研究開發一種基於Trimer-TagTM技術平台的多價新冠病毒疫苗，針對目前流行的和未來潛在的毒株具有廣泛的保護。至於SCB-2020S(基於貝塔變異株和原始毒株嵌合型的新冠候選疫苗)是第二代具有潛在廣泛保護的新冠候選疫苗，目前正在聯合三葉草自有的佐劑系統CAS-1進行評估。