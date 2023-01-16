港股黑期高水近百點　油價上周升逾8%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至102.27；港匯見7.8077；離岸人民幣(CNH)報6.7063；美元兌日圓處128.03；歐元報1.0828，英鎊報1.2229。金價處1,919.12美元。布油報85.36美元，紐油報79.88美元。比特幣跌0.4%，報2.08萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近百點。

●道指上周五(13日)收報34,302點，升112點或0.33%。標指收報3,999點，升15點或0.4%。納指收報11,079點，升78點或0.71%，連升6個交易日。全星期計，上述三大指數分別累升2%、2.67%及4.82%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,913點，升175點。

●即月恒生指數夜期上周五收報21,860點，升78點，高水121點，成交15,637張。

●紐約期油上周五收報每桶79.86美元，升近1.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.28美元，漲1.5%。紐油及布油上周均累升超過8%。

●紐約期金上周五收報1,921.7美元，上升1.2%。

●英國富時100指數上周五收報7,844點，升50點或0.64%。德國DAX指數收報15,086點，升28點或0.19%。法國CAC指數升穿7,000點，報7,023點，升47點或0.69%。

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