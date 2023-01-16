【專訪】安本︰高息股勢跑贏大市

美國為首的全球主要發達經濟體正處於加息周期，各地金融市場因而變得異常動盪，股票投資者要在當前環境下找到避風港並非易事。安本(abrdn)環球股票投資總監Ruairidh Finlayson接受本報訪問時表示，如果以1970年代的環境來預示現在情況，目前能夠派發股息的股票，在持續高通脹、高利率的環境中，應表現相對大市為佳。

據統計，自1940年以來，在高通脹(物價升幅高於5%)時期，撇除通脹因素後的實際股息增長率，遠超實際股價的增長率。而回顧1970年代高通脹、低增長的滯脹期間，標普500指數所實現的77%總回報之中，有四分之三來自股息及股息再投資。

Finlayson解釋，在整個經濟周期中，由於公司不願情削減股息，股息的變化往往小於收入的波動，2020年的情景就是例子之一，特別是美國市場，儘管受到疫情的負面影響，但美企的派息在當年仍然持平。

於截至去年9月底止12個月期間，全球企業累計派發股息總額逾1.3萬億美元。他表示，現時的派息比率(即股息與盈利的比例)已經接近歷史低位的水平，因此很多公司都有能力維持其股息。惟整體而言，安本認為今年企業的整體派息可能會低於2022年，原因是企業盈利似乎更加有衰退的迹象。

儘管如此，Finlayson仍然相信，高息股長遠而言將跑贏大市。他表示，如果今年的情況與去年相似，那麼所謂的「紅利貴族」(即標指成分股中連續25年派息都有所增加的股票)很可能會繼續有相對較好的表現。他又建議，投資者應尋找及選擇那些不太可能在經濟衰退期間削減股息的公司。

隨着環球央持續加息，美國國債的孳息率，乃至一般信用債的孳息率亦已升至相當具吸引力的水平。以截至上周五的報價計算，買入兩年期美國國債可享4.22厘息率回報；兩年期英國國債則為3.47厘。雖然債券可以帶來穩健回報，但在絕大多數情況下，於通脹環境投資於固定收益債券，資本會出現實際貶值，債券的票息支付也不會隨着通脹而上升；相反，投資股票卻有望獲得長期的資本增值，以及與通脹掛鈎的股息增長機會。

作為資產管理公司的安本，旗下亦有一隻追蹤一籃子的高息股的「環球動力股息基金」。據該基金的資料，其自成立以來最低的股息率為5%，一年期回報較MSCI所有國家世界指數平均高出5%。Finlayson亦提到安本的投資策略，強調投資於多家公司分散風險，使其能夠對沖投資。在無法完全預測未來的情況下，因此投資多個又較小的份額，有助增加在未來很多年可以繼續從股息收入中獲益的能力。

他續指，許多市場提供有吸引力和可持續的股息投資機會，包括亞洲、美國、歐洲市場等，因為投資覆蓋全球是最好的做法；跨地域和公司行業的徹底多元化，能夠有效分散風險並為投資者創造更穩定的回報。