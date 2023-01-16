上美股份超額配股權獲部分行使

有關全球發售的穩定價格期間已於2023年1月14日結束，穩定價格操作人中金公司於期間內進行的穩定價格行動包括：國際發售中超額分配合共248.09萬股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約6.71%(於任何超額配股權獲行使前)；在穩定價格期間內連續在市場上以每股H股介乎24.6元至25.2元買入合共148.1萬股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約4%(於任何超額配股權獲行使前)；及由整體協調人於2023年1月13日按每股H股的發售價部分行使超額配股權，涉及合共999,900股H股(相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.71%)，將用於向國際發售項下發售股份的最大承配人(彼已同意延遲交付其於全球發售下認購的相關H股)交付H股。

整體協調人(代表國際包銷商)尚未行使的部分超額配股權於2023年1月14日失效。