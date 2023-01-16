內地70大中城市上月二手樓價下降　廣州按月跌0.6%

國家統計局公布，去年12月份70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月下降城市有55個，比去年11月增加4個；二手住宅銷售價格按月下降城市有63個，比去年11月增加1個。上月，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由去年11月下降0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比去年11月擴大0.1個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比去年11月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅與去年11月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與去年11月相同；二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅比去年11月收窄0.1個百分點。

上月，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2.5%，漲幅與去年11月相同；二手住宅銷售價格按年上漲0.6%，漲幅比去年11月回落0.6個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.1%，降幅比去年11月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年下降3.2%，降幅與去年11月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.9%和4.8%，降幅均與去年11月相同。

一線城市中，北京和上海去年12月新建商品住宅價格分別按月升0.2%和0.4%，廣州和深圳分別按月下跌0.4%和0.3%。上月二手住宅價格方面，北京、上海、廣州、深圳依次按月下跌0.4%、0.5%、0.6%、0.5%。