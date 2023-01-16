楓葉國物價升6.8%　今季恐溫和衰退　移「加」辛酸？

通脹升溫下，百物騰貴，小市民難以獨善其身。「楓葉之國」加拿大通脹持續高企，不僅部分人要無奈放棄慶祝佳節，情況更差的更因無力償債而被迫破產。專家預期，在高通脹和加拿大央行持續加息的情況下，加國經濟可能出現溫和衰退，小市民可能還要捱一段苦日子。

苦況一：民眾節衣縮食 放棄慶祝佳節

加國政府及經濟學家雖預測當地可能會在今季陷入溫和衰退，但衰退與否的關鍵仍取決於通脹情況。倘高通脹率持續，加拿大央行惟有繼續加息，藉以抑制消費，使市場供需恢復平衡，令通脹恢復至2%的目標水平。

食品價升幅連續12個月跑出

加拿大去年11月消費者物價指數(CPI)按年升6.8%，儘管較前值6.9%的升幅略為放緩，但仍較原先市場預期升6.7%為高，並已連升30個月；按月比較亦意外續升0.1%。期內，食品價格按年和按月升幅分別加快至10.3%和1.2%，居住成本按年升幅亦加快至7.2%。至於汽油價格和運輸成本的升幅則稍為放緩，按年分別升13.7%和8.5%，按月分別轉跌3.6%和下降0.9%。

當地食品雜貨價格已連續12個月以高於整體通脹率的速度上升。專家預期，今年上半年食品通脹率仍將高於整體通脹率，直至下半年情況才會好轉。食品價格上升較快的主因是加元較弱，導致從美國進口食品的成本增加。

由於通脹問題嚴重，部分生活捉襟見肘的人士正承受龐大經濟壓力，除了要節衣縮食外，甚至要被迫放棄慶祝剛過去的聖誕節。

西方社會重視聖誕節的程度，猶如中國人對農曆新年，但在食品、日用品、燃料價格急升的情況下，部分加拿大民眾無法負擔與親友一起慶祝聖誕所需的費用，甚至要在佳節期間繼續工作賺錢。有與家人分隔不同省份的基層人士指，負擔不起油錢駕車回家過節，是人生首次不能與家人慶祝聖誕，但亦無可奈何。

苦況二：去年10萬人破產 勁升近一成

比未能慶祝佳節更慘的是，部分加拿大人在高通脹環境下，要被迫破產。加拿大破產與重組專業人員協會(CAIRP)數據顯示，當地個人破產申請在過去12個月增加了9.5%。單計去年11月，個人破產比2021年同月增加了16%。去年已有近10萬名加拿大人宣布破產，超越前一年的90,700人。

欠理財紀律 易債台高築

該協會解釋，高通脹讓許多家庭的日常開支負擔加劇，出現入不敷支，加上假期來臨更易令人們不自覺地過度消費，一旦欠缺理財紀律便隨時陷入債台高築的困境。此外，出現財政困難的消費者，可能會成為一些謊稱能夠削減債務的不法分子目標。因此，要找信譽良好的專業人士尋求債務建議，以免被誤導而要支付冤枉錢。

協會又提及，如果你或身邊人遇上以下情況，有可能是陷入財務困境的迹象：無力償還帳單、接到追債電話、靠借貸生活、只靠薪金度日、收到信用卡帳單後只能支付最低還款額、耗盡積蓄、沒有生活預算、因財務困難而影響到人際關係或心理健康。

苦況三：超市盜竊猖獗 提價彌補損失

加拿大超市近月盜竊情況猖獗，學者認為，除了可歸咎於勞工短缺，令超市未能聘任足夠人手監察顧客異常行為外，亦與高通脹有關。

形成惡性循環 消費者受害

加拿大戴爾豪斯大學農業食品分析實驗室資深主管Sylvain Charlebois表示，食品價格上漲導致更多的超市盜竊行為出現，當食品價格愈升，盜竊就愈猖獗，其中，肉類、奶製品是被盜物品前兩名。當商家為了彌補損失，進一步提高貨品售價，將形成惡性循環，所有消費者均會成為受害者。

當地零售委員會補充，經濟下滑，以及疫情期間不少轉為網購的消費者回流實體店，也是導致零售店犯罪行為四起的肇因。

加拿大沃爾瑪管理層稱，加拿大零售業目前面對的盜竊和縱火罪案，是前所未有的猖獗，該公司正在採取措施應對，以保障員工和顧客的安全，及保持物價低企。

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加國年增逾43萬名永久居民 創新高

加拿大去年新增逾43萬名永久居民，不僅達成政府訂下的目標，亦打破2021年創下的40.5萬人紀錄，政府指，新移民有助解決人口高齡化，以及當地醫療、建築等行業勞動力短缺的問題，並為社會帶來新觀點和人才，而加拿大在新的一年會繼續歡迎新移民。

當地政府一直以增加移民人數為目標，去年加國增長人口中，移民佔比達75%，而且移民幾乎佔加拿大勞動力增長近100%，成為填補勞動力的關鍵。當地計劃在2023至2025年間再吸納145萬名新移民，其中，今年吸納46.5萬人，明年和2025年分別吸納48.5萬人和50萬人。當局預計到2036年，移民將佔加國約30%人口，遠高於2011年時20.7%的比例。

移民多從事醫護工程師

由於人口持續老化、生育率低於人口更替水平，移民已成為加拿大人口增長的主要驅動力。個別技術勞工嚴重短缺的行業，亦要靠移民來解決。由2016年2021年，約有130萬新移民成為加國永久居民。不少移民從事醫護和工程師專業，包括全國醫護有36%來自移民，移民工程師佔整體工程師41%。

政府數據顯示，最終選擇落戶在安大略省的新移民佔比較多，省內包括多倫多、首都渥太華等大城市，其次卑詩省、魁北克省、艾伯塔省亦受移民歡迎。其中，卑詩省最大城市溫哥華，過去5年更成為港人移民後的主要聚居地。

根據加拿大法例，取得永久居民身份後5年，符合入籍要求，就可以申請成為加拿大公民。