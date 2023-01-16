李偉傑：教培歸隊撐內需　讀書郎投資機遇湧現

自去年底今年開局以來，教育股可以說是一掃之前的陰霾。內地上月印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，表明應「提升教育服務質量」，包括積極發展教育服務消費、支持和規範民辦教育發展、穩步推進民辦教育分類管理改革，縱未允許像房企般恢復融資，無礙市場解讀為教育是推動內需的重點板塊，吸引資金湧入。據券商資料，內地「素質教育」市場規模在2023年及2024年將擴至5,464億與6,268億元人民幣，增長有望勝過GDP升幅。

上周，讀書郎於微信公衆號發布消息稱，已經與國家語委中國語言智能研究中心簽署戰略合作協議，雙方將共同建立「中國語言智能研究中心讀書郎研究院」，攜手合作探索內地智能教育事業的新發展。中國語言智能研究中心是國家語言文字工作委員會依托首都師範大學設立的全國第三個科研基地，目前已經在中英文智能學習、寫作、批改等領域取得了一系列重要成果，發表論文300餘篇、申請發明專利15餘項，軟件著作權40餘項，擁有海量學術資源。

事實上，教育剛性需求龐大，與經濟周期相關性低。在目前的知識型社會，兒童及在學的智能教育事業需求只增不減，成年人培訓市場也商機無限，在防疫隔離措施逐步解除後，教培行業「報復性需求」中長線潛力不宜忽視。

早前，大行麥格理發表研報指，隨着智能學習設備的滲透率不斷提高，智能學習設備服務提供商如讀書郎等已擁有完善的設備組合、全面的數碼教育資源産品和成熟的分銷渠道，更有能力抓住未來的增長機會，看好讀書郎前景。

內地智能教育產業市場龐大，預計未來的發展速度會愈來愈快，故看好集團前景。筆者認為，讀書郎除獲大行加持外，股價亦已經跟隨大市一同走出陰霾。該股自去年7月上市，恒生指數正由21,000點下跌至13年半低位，及後在美元轉弱及內地放寬防疫措施等因素下，資金從投中港兩地股市，拖累讀書郎表現。

真金不怕紅爐火，該股現價已重上招股價7.6港元以上，隨着大市不穩風險逐步降溫，加上與中國語言智能研究中心強強合作，有利吸引更多資金進場，相信該股今年有望愈升愈有、料股價有力進一步挑戰上市高位，短線沿10天線反覆做好，目標初步先看9.1元。未來隨着業績持續向好，推動估值修復，中長線有望挑戰10元水平，以50天移動平均線7元作為防守位置。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)