人民幣早段升破6.7創逾半年新高　兌每百港元報85.77

美國通脹放緩，美元轉弱，在岸及離岸人民幣早段齊升破6.7，創超過半年新高。每百港元兌85.77人民幣。

人民幣兌每美元在岸價(CNY)早段高見6.6957，最新報6.6966。

離岸價(CNH)早段高見6.6999；最新報6.7033。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.7135，較上日上調157點子，創逾半年新高。

分析指，離岸人民幣強勢上升的原因在於中國放開疫情管控及經濟動能重新聚集。管控3年後，中國正重新開放，目前第一波感染高峰差不多過去，對春節前的消費及全年經濟好轉的預期大幅增強，國際資金對中國重新回歸全球供應鏈，發揮「世界工廠」作用的期待正在增加。此外，人民幣升值的背後還是外資開啟買入模式所致。

離岸人民幣大漲具備主觀及客觀原因，短期為情緒所致，中長期仍是市場對中國經濟強勁復甦的期待。升值速度將由迅猛逐漸轉向溫和。

分析又認為，人民幣上漲有利於股市等人民幣資產修復估值，應當對此抱有信心，人民幣上揚也有利於民眾境外留學、旅遊；但貨幣升值過快不利於外貿出口行業。