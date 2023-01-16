【高盛推介】美團連跌7日 資金積極吸納好倉
2023年01月16日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團連跌第7個交易日，股價回調至100天綫水平。周一(16日)早段曾反彈高見172.6港元，唯及後倒跌，最低見165元的過去兩周低位。現報167.2元，跌約2.3%。美團公布最新數據，截至上周三，春節期間的旅遊訂單按周上漲逾350%。
觀察個股輪證資金流向，於上周獲資金持續趁低吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.2億元，為上周最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，北水於上周五繼續沽出美團，錄得約1.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，需要留意股價近日顯著回調，宜轉移至較貼價產品作部署，認購證方面的中期選擇可留意美團購(29935)。貼價選擇可留意美團購(29614)，為年期2個月以上、200元或以下行使價產品中最高槓桿。高敏感度選擇可留意美團購(26927)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(64109)，與現價有約25元收回距離。
美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿6.2倍，中期。
美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、為年期2個月以上、200元或以下行使價產品中最高槓桿。
美團購26927，行使價188.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.0倍，高敏感度，緊貼正股升跌。
美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率8.6倍。
美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿5.2倍，低面值。
美團熊69395，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，高槓桿近熊。
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