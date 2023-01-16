【高盛推介】滙豐連升多日再創10個月新高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股由年初至今表現强勢，累計抽升超過15%，更暫時未錄得單日跌幅。周一(16日)繼續做好。早上高開約1.3%後升幅擴大，最高見56.6港元，創10個月新高。現報56.4元，升約1.6%。有券商料內地全面重新開放，將成為中國、香港及泰國銀行業的關鍵催化劑。並有另一券商料市場將更聚焦滙控股本回報率改善，並將滙控列為首選。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約170萬元。淡倉於上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約390萬元。

滙豐購24282，行使價57.6元，2023年3月23日到期，實際槓桿13.4倍，高槓桿。

滙豐購22058，行使價61元，2023年3月24日到期，實際槓桿16.3倍，價外、低街貨。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽11568，行使價41.95元，2023年6月1日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。

滙豐熊62308，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率11.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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