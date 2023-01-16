陳偉明：減持正股倉位　安心過年

市場繼續炒中港通關及美國放慢加息步伐，港股踏入2023年接連衝破20,000及21,000點大關，今早逼近上周筆者提及的22,000點短期目標價位，高追Long Call繼續賺錢提早發新年財。

聯儲局主席鮑威爾上周出席論壇時未有進一步放鷹，聯儲局官員近日亦表態支持下月議息時只加息0.25厘，加上美國最新通脹數字進一步回落，憧憬美國利率見頂並且快將暫停加息，美債息回落、美匯續軟；人民幣一如筆者預期在農曆新年前繼續強勢，帶動港股近期維持慢升尋頂格局。

儘管美國通脹有放緩迹象，不過愈來愈多分析認為美國經濟今年很大機會陷入衰退，而港股連升4周，現在逼近22,000關已短期反映中港通關及美國放慢加息等利好因素，加上美國本周三(18日)有機會再提及債務上限問題，筆者認為繼續高追值博率欠佳，反而傾向留意期指升至22,000點以上候高做淡的機會。

技術上，恒指去年6月頂位22,449點明顯是市場共識的短期阻力位置，而港股近期雖保持上升趨勢，但升勢開始放緩，主要靠受惠於美國放慢加息步伐的科技板塊拉動，有短期升勢近尾聲的感覺，策略上傾向在農曆新年前略為減持正股倉位，並在期指22,100點以上小注Long Put今個月價外600點恒指期權，耐心等待港股回吐至20,500點以下再重新部署低吸機會。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明