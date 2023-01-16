中聯重科籌劃子公司中聯高機分拆上市

公司擬分拆所屬子公司中聯高機，通過與路暢科技進行重組的方式實現重組上市。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更。而且，本次交易不構成公司的重大資產重組，也不構成公司根據《上市規則》所指的關連交易。公司後續將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。

路暢科技將發行的股份數量，將不超過本次交易完成後路暢科技總股本的30%，路暢科技最終的發行數量及價格將按照中證監的相關規定確定。

中聯重科目前持有中聯高機約61.43%的股權。