中聯重科籌劃子公司中聯高機分拆上市
2023年01月16日 12:20
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（Getty Images圖片）
中聯重科(01157)公布，周一(16日)公司與旗下一家非全資子公司深圳市路暢科技簽署了《重大資產重組意向協議》，路暢科技擬向公司非全資子公司湖南中聯重科智能高空作業機械(標的公司)現股東配發及發行新股為作價，購買中聯高機100%股權。此外，路暢科技將促使中聯高機進行股份配售，募集資金。本次簽署的意向協議僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。
公司擬分拆所屬子公司中聯高機，通過與路暢科技進行重組的方式實現重組上市。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更。而且，本次交易不構成公司的重大資產重組，也不構成公司根據《上市規則》所指的關連交易。公司後續將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。
路暢科技將發行的股份數量，將不超過本次交易完成後路暢科技總股本的30%，路暢科技最終的發行數量及價格將按照中證監的相關規定確定。
中聯重科目前持有中聯高機約61.43%的股權。