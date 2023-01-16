滙豐證券：恒指今年料見22810點　科網股回勇

滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)預期，今年恒生指數有望見22,810點，國企指數則見7,830點，並看好以內地科網股為首的增長股前景，因美國債息回落加上經濟重啟，相信此板塊可以受惠。他又認為，雖然科網行業仍面臨監管風險，惟對市場對此憂慮已逐漸消退，並重新轉移至留意板塊優點。

他又提及，觀乎環球及亞洲投資者仍對中資股作出「減持」評級，但看到外資正積極回流，估計近期中港股市資金流入主要來自三大動力，包括是投資者近期沽債轉股；另由於去年商品市場表現亮麗，資金亦沽貨重泊；至於去年新加坡、印度等亞洲市場備受加持下跑贏其他資產，資金亦高沽套現重返中港。

另外，滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶預期，隨着內地重啟經濟，短期或有陣痛期，但春節過後經濟將見復甦力度，故料零售銷售表現有望按年升8%，回復至疫情前的水平。房地產通道方面，她指在中央偏向以求內房供應商的主題下，料今年內房銷售將反彈3%，房地產投資同樣有低單位數增長。

不過，她認為，雖然今年內地經濟增長可回升至5%，明年提速至5.8%，但基於勞工市場仍存在壓力，料全年通脹只會按年升2.5%，第四季則見3%之上。