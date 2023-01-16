報告：全球億萬富豪過去2年數量及財富翻倍

儘管面對疫情，但全球億萬富豪的財富增長驚人。國際樂施會發布《SurvivaloftheRichest》報告顯示，自2020年以來，全球新增財富中的26萬億美元（63%）為世界最富有的1%人口所擁有，而剩下的16萬億美元（37%）則為其餘人口所有。生活在低階層下的90%人口每賺取1美元，一位億萬富豪就有大約170萬美元收穫，他們的財富每天增加27億美元。過去兩年間，億萬富豪的數量和財富翻了一倍，增長幅度超越了過去十年的歷史紀錄；而過去十年裡，這些世界富豪掌握了近五成的新資產。

隨着食品和能源利潤的快速增長，全球億萬富豪的財富在2022年激增。報告顯示，95間食品和能源企業在2022年的利潤增長達一倍以上。他們賺取了3,060億美元的暴利，並將其中的2,570億美元（84%）分配給同為資產豐厚的股東。

相反，報告指出目前至少有17億工人生活在「工資未能緊貼通貨膨脹」的國家，並有超過8.2億人、即大約是地球上十分之一人正在挨餓。婦女和女孩佔世界飢餓人口的60%。世界銀行表示，很可能會看到自二戰以來全球不平等和貧困的最大增長。不少國家面臨破產，最貧窮的國家現時用於償還富有債權人債務的支出是醫療保健的四倍。世界上四分之三的政府計劃在未來五年以緊縮政策為導向，削減7.8萬億美元的公共開支。

國際樂施會與打擊不平等聯盟（FightInequalityAlliance）、「政策研究所」（InstituteforPolicyStudies）和「愛國百萬富豪」（PatrioticMillionaires）分析，如對全球千萬富豪和億萬富豪徵收5%的年度財富稅，每年可籌集1.7萬億美元，金額足以助20億人脫貧。這筆資金足以實施消除飢餓的十年計劃、支持遭受氣候危機的較貧窮國家、並為生活在低收入和中低收入國家的人民提供全民醫療保健和社會保障。

香港樂施會總裁曾迦慧表示，疫情下全球貧富差距進一步擴大，港貧富差距亦擴大至47.3倍。樂施會促請香港政府作出更具前瞻性的政策，協助貧困人士走出困局，並認為最低工資水平應不低於每小時45.4元，使工友的收入高於領取綜援的金額。