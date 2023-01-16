富達：內地首季經濟遇挑戰　企業盈利及估值望下半年好轉

隨着中國重新對外通關，投資管理公司富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，中國經濟復甦的道路將會循序漸進，預計未來數月的經濟數據或未能反映實際經濟活動的步伐。由於內地的疫情個案仍未回落，第一季度的經濟表現或充滿挑戰，至2023下半年，企業盈利和估值才有所改善，以及釋放累積的消費需求。

她指出，踏入兔年，留意到投資者對中國及亞洲市場重拾興趣。除了中國的長期結構性增長機遇外，內地政府近期放寬防疫措施、推出穩定經濟發展措施及採取寬鬆的貨幣政策，均加強對中國市場的樂觀看法，料為投資者於來年帶來機遇。

她提到，投資者應為進一步波動市況作好準備，同時放眼長線看待中國市場的結構性增長機會，並重點關注優質股。長遠而言，由於中國的「高端化」趨勢持續，特別關注非必需性消費板塊，尤其是與日用品、運動和奢侈品相關的消費，亦關注具有穩健基本面的優質互聯網股票。隨着互聯網行業的整合工作結束，並受惠於疫後增長，部分企業估值現吸引力。

至於房地產行業，她指內地政府的支持政策似乎能穩定市場，並可能透過顯著的連帶效應，提振住房需求。投資者亦需關注中國的綠色轉型，大規模的減排亦為各行業提供一系列可持續投資機會。