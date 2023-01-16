富達：今年債市料續波動　分散投資及揀優質債券關鍵

高息的環境令債市具投資吸引力，富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩表示，開始看見亞洲及中國美元債已廣泛重新定價，收益率伴隨提升，這或為投資者帶來吸引的入市機遇，但提醒仍需維持謹慎，將繼續關注政策發展及其對經濟的影響。在整體經濟仍然疲弱的大環境下，預料市場於2023年會持續波動，因此分散投資及選擇優質債券仍是重要的一環，以把握亞洲和中國的潛在投資機遇。

她提到，基於中國在亞債市場的主導地位及防疫政策持續對經濟增長的影響，虎年對亞債市場可謂困難重重。不過，踏入兔年，中國重啟經濟活動及政府的政策支持，都利好中國以至亞洲的經濟增長。隨着一連串的利好消息，看到內房的政策鬆綁、央行的量化寬鬆及政府對消費及科技等行業的政策支持。

她指出，隨着中國放寬防疫政策和美國聯儲局減慢加息步伐，亞洲企業投資級別債的利差亦正在收緊，預料2023年經濟數據將逐步改善，或有助進一步支持中國和亞洲高收益債。預計中國的優質企業或會展現投資機遇，重點關注房地產、科技、媒體及通訊、消費和澳門博彩等受政策支持的行業。國企改革或有望成為經濟增長的另一動力，科技和工業更有望成為贏家。隨着收入重新分配，有望擴大中產階級人口，並有助刺激消費。