道期向下 比特幣企2.1萬美元
2023年01月16日 16:11
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●美匯指數報102.21；港匯見7.8104；離岸人民幣(CNH)報6.7263；美元兌日圓報128.03；歐元企1.0825，英鎊處1.2223。金價報1,916美元。布油報84.57美元，紐油報79.26元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌16點。
●恒生指數全日收報21,746點，升8點或0.04%；國企指數收報7,350點，跌40點或0.55%；科技指數收報4,506點，跌48點或1.06%。主板成交1,407億港元。https://bit.ly/3QK9SNa
-恒指公司推出恒生航運主題指數。
-滙豐證券：恒指今年料見22,810點，科網股回勇。
-騰訊逾100名員工涉貪腐、舞弊被辭退。
●滬綜指收升32點，醫藥、券商板塊表現較好；酒店、旅遊板塊則較落後，另美凱龍A股升停板。https://bit.ly/3WgMaJL
●中國經濟：
-瑞銀估內地今年全年出口跌4%。
-上海市長料今年全市經濟增長5.5%以上。
●長江生命科技附屬研發河豚毒素鎮痛藥，臨床試驗正式啟動。
●2/3經濟師料雨宮正佳最大機會接任日央行行長。
●K-POP征服全球樂壇，南韓去年唱片出口破紀錄。
●IMF：嚴重分裂恐致全球GDP銳減達7%。
●富達：今年債市料續波動，分散投資及揀優質債券關鍵。
●富達：內地首季經濟遇挑戰，企業盈利及估值望下半年好轉。
●報告：全球億萬富豪過去2年數量及財富翻倍。
●會財局及會公有共識，可續使用「執業資深會計師」稱謂。
●瑞信歐洲投行傳裁減逾10%員工，瑞銀表明無意收購。
●中銀信用卡料新年期間零售簽帳額錄雙位數升幅。
●走出熊市？比特幣升破21,000美元，3日累漲兩成。
●星展香港推出新功能電子利是，最高可獲288元現金獎。