調查：職場初哥平均年半即轉工　混合辦工模式最吸引

香港網上求職招聘平台JobsDB公布最新年度招聘數據，指隨疫情影響逐步消弭，職場動態更趨活躍，2022年整體招聘廣告數字較2020年疫情初期上升53%。疫情後打工仔的轉工情況亦較為頻繁，2022年僱員的普遍就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，即不足兩年便轉一次工。

去年JobsDB整體廣告數字按年增長4.7%，當中招聘需求最高的5大工種分別為企業銷售及業務發展、資訊科技、行政及人力資源、銀行/金融及會計。

隨香港逐步取消入境檢疫安排，訪港人次自去年第二季逐漸回升，加上香港於1月8日與內地實施首階段通關，企業積極為開關做準備，紛紛加快招聘步伐，前線服務業及與旅遊相關行業的招聘均有明顯增長。其中旅遊業/旅行社的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增幅逾一倍，達101.6%；其次是航空服務業，招聘數字按年升36%，較2020年增幅61.1%。而2021年已見復甦的酒店款待/酒店服務業的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

數據又顯示，後疫情時期的打工仔整體轉工頻率加快，當中以18至25歲的職場新人最為頻繁，平均就職年期較疫情前縮短2個月，大約1.5年，即17.5個月就會轉換新的工作；當中更以18至22歲的新鮮人最為頻繁，任職不足一年，平均9.3個月，便跳槽到新的職場。

在眾多求職關鍵詞中，Hybrid(混合辦公模式)對打工仔最具吸引力。靈活工作、Hybrid、遙距工作及在家工作繼續成為2022年招聘廣告的熱門關鍵詞。在去年的招聘求職關鍵詞搜尋量方面，在家工作的搜尋量仍然大幅領先，但較2021年下跌16%，而Hybrid則成後起之秀，去年搜尋量按年增幅達156%。

提及Hybrid的招聘廣告平均申請人數按年攀升42%，反映打工仔對靈活工作模式的追求，亦顯示僱主對彈性工作模式持更開放態度，以提升招攬的吸引力。