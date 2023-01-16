【產經直播】虎年最後一周點部署？

來到虎年最後一周，港股周一(16日)反覆靠穩，早段最多升208點，高見21,947點後反覆回順，最終收市升8點，收報21,746點，大市成交1,407億元。港股動力有否減退？衝上二萬二點指日可待？可以繼續買貨？

外圍方面，美股上周五(13日)先跌後升，隨着美國通脹數據放緩，美股會否逐漸明朗化？另一方面，高盛亦發表報告指，料標指於2023年底或見4,200至4,300點，籲投資者趁股市走弱時吸納，以上說法又可否參考？

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