【產經直播】虎年最後一周點部署？

2023年01月16日 16:46
  • 東網電視
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    來到虎年最後一周，港股周一(16日)反覆靠穩，早段最多升208點，高見21,947點後反覆回順，最終收市升8點，收報21,746點，大市成交1,407億元。港股動力有否減退？衝上二萬二點指日可待？可以繼續買貨？
    科網股方面，市傳中央打算以「黃金股」方式入股騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)等科網巨擘子公司，即國有股東可有較多的投票權，以便監控及增加話語權，這對科網股會唔會構成衝擊？
    內銀及內險股普遍向上，招商銀行(03968)預告去年多賺15.1%至1,380.12億元人民幣；期內收入升4.1%至3447.84億元人民幣；截至去年底，不良貸款率增加0.05個百分點至0.96%；撥備覆蓋率減少33.08個百分點至450.79%，業績招行股價今日(16日)升2%，股價前景可唔可以迎春接福？
    外圍方面，美股上周五(13日)先跌後升，隨着美國通脹數據放緩，美股會否逐漸明朗化？另一方面，高盛亦發表報告指，料標指於2023年底或見4,200至4,300點，籲投資者趁股市走弱時吸納，以上說法又可否參考？
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