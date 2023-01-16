中銀香港聯乘Miffy推「兔年喜氣Phone利是」

中國銀行（香港）聯乘知名品牌Miffy推出「兔年喜氣Phone利是」，為客戶提供8,888港元大抽獎、高達8,000BoCPay積分獎賞及高達18%特優定存年利率等多重獎賞，鼓勵客戶以更方便又環保的方式派發利是，分享節日喜慶氣氛。

客戶只需在BoCPay選擇「利是」或在中銀香港手機銀行選擇「Phone利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額，即可派發電子利是，每次更可同時發出10封電子利是。今年更有多款Miffy精美主題電子利是封及「錢兔似錦」、「玉兔臨風」等新春系列手機通訊程式貼紙供客戶選擇，方便客戶在佳節向親友送上兔年祝福。客戶收到電子利是，更會收到專屬推送通知。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，電子利是不受地域及時間限制，加上本地流動支付應用日漸普及，進一步促進了電子利是的應用。去年農曆新年期間，客戶透過BoCPay及中銀香港手機銀行派發電子利是的總金額按年錄得雙位數升幅。為迎接癸卯兔年，該行今年聯乘廣受市民喜愛的Miffy推出福兔電子利是封及手機通訊程式貼紙，並加碼送上BoCPay積分等，與客戶共迎玉兔，同賀新禧。

2023年1月18日至2月5日期間，客戶使用BoCPay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取8,888元獎賞，名額共10名。客戶使用BoCPay派發電子利是，將額外獲贈高達8,000積分獎賞，積分可用於抵銷簽帳消費。

除了「派利是」外，客戶經BoCPay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」10,000元或以上開立「特優定期存款（電子利是）」，專享7天港元特優定期存款年利率高達18%。此外，年滿11至17歲的中銀香港客戶成功登記轉數快後，亦可經手機銀行收取電子利是。