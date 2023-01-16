特步國際：內地消費改善　農曆新年銷售按年增2成

他提到，去年第四季受內地新冠疫情嚴重影響，實體門店未能正常營運而錄得雙位數銷售下跌，其中11月錄中雙位數跌幅，而12月跌幅縮至高單位數，但網上銷售仍錄得增長，其中童裝銷售升約三成，更在今年1月單月銷售創新高。

他坦言，短期庫存有壓力，但仍在健康水平。公司主要於當季清庫存，即冬天清理冬季的庫存，而今年農曆新年主要是第三及四季的產品，若未來數天銷售更理想，有助減輕庫存壓力，有信心年中前庫存可降至5個月水平，全年進一步回落至4個月水平。另外，去年第四季有年度網上購物優惠日的因素，約3折水平，故季度的平均折扣度較大，將慢慢減少網上平台的折扣優惠，並改為在個別電商平台集中去庫存。

門店方面，楊鷺彬表示，今年計劃開設300間門店，而童裝生意增長會較快成人更快，旗下品牌Saucony(索康尼)已開始加盟模式，相信今年開始為公司貢獻盈利。