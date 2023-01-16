南豐商業中心近年呎價均跌穿6千　較4年前挫逾2成

九龍東商貿區寫字樓物業呎價低位徘徊。中原(工商舖)劉重興表示，九龍灣臨樂街19號南豐商業中心7樓26室，面積約1,020方呎，以交吉形式交易，成交價約595萬港元，呎價約5,833元，為近期低位。

他指出，該單位望公園景，景觀開揚，買家為用家，有意購入作自用。原業主於去年中起放售單位，當時叫價約643萬元，其後因應市場變化而作出調整，今次成交價較叫價低約7.5%。資料顯示，單位於2006年購入，持貨約16年半，轉售帳面獲利約335萬元，物業升值約1.3倍。該廈亦錄租賃成交，15樓06室，面積約1,187方呎，以約17,800元租出，呎租約15元。

劉又稱，過去一年該項目共錄得3宗買賣成交，呎價皆跌穿6,000元水平，維持在約5,700至5,900元水平，而錄得的租務成交則有20宗，呎租介乎14至20元不等。據資料顯示，於2019年南豐商業中心成交呎價可達約7,000元，如項目低層12至14室，當時成交價約2,790萬元，呎價達約7,688元，反映最新成交呎價已跌逾兩成。