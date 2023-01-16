港交所委任陳翊庭、姚嘉仁為聯席營運總監

作為管理層調整的一部分，蘇盈盈成為集團新興業務和貨幣及固定收益業務主管。除了負責她目前領導的固定收益和貨幣市場、數據、數碼資産和碳市場或ESG市場團隊外，還將負責領導市場政策和發展團隊。此外，集團大宗商品業務主管兼倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉將負責香港交易所的所有大宗商品業務，包括前海聯合交易中心和全球大宗商品産品開發。

陳翊庭將與姚嘉仁共同擔任聯席營運總監，負責香港交易所業務的所有營運事宜，並向行政總裁歐冠昇匯報。陳翊庭直接領導的部門包括首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、人力資源、內地業務發展和LME Clear。

姚嘉仁將擔任聯席營運總監兼股本證券業務主管，繼續負責香港交易所旗下現貨和衍生產品的交易、結算以及存管業務的運作。他也會繼續擔任香港聯交所及香港期貨交易所的行政總裁。

港交所行政總裁歐冠昇表示，在建設面向未來領先市場的過程中，需要全力推動各項戰略部署，建構強大、專注且以客戶為中心的組織，發揮好香港交易所團隊的人才優勢，因此做出了這些重要的管理層調整。