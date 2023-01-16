【半新盤重創】北角海景戶6年蝕337萬　馬鞍山三房5年貶逾2成

半新盤成蝕讓「重災區」。中原林龍南透露，北角維港頌6座高層E室海景兩房戶，實用面積約582方呎，2021年10月開價2,000萬元，累減至1,460萬元易手，呎價約25,086元。據悉，原業主2017年4月以1,797萬元購入，帳蝕337萬元，跌幅約19%。

此外，其他地區的半新盤情況亦相若，西南九龍匯璽出現連環蝕讓個案。中原許永生指，屋苑6座中層F室開放式戶，累減67萬元，以593萬元成交，呎價約21,882元，逾3年帳面虧蝕57萬元。香港置業馬漢偉稱，項目另一個3B座中層K室，降價至790萬元成交，逾5年帳蝕17.8萬元。

此外，世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山雲海Cedar Court第2座低層D室三房戶，減至950萬元沽出，呎價低見約16,156元，原業主於2018年1月一手購入，帳面貶值245萬元或約21%。

另老牌屋苑如另西灣河鯉景灣，亦有三房移民盤蝕讓離場。單位為安翠閣中層E室，實用面積約629方呎，原業主早前已移民，剛以1,055萬元售出，呎價約16,773元，單位於2019年以1,238萬元買入，持貨約4年帳面虧蝕183萬元離場，帳面貶值約15%。