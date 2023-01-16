大屋苑交投轉旺　海怡半島周末錄6宗成交

新買家加快入市，大型屋苑交投增多，鴨脷洲海怡半島周末錄6宗二手買賣，有套三房單位以約1,148萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強稱，鴨脷洲海怡半島周末錄6宗成交，包括26座中層E室，實用面積約736方呎，套三房連儲物房間隔，望山景，獲外區換樓客垂青，並於農曆新年前加快入市，以約1,148萬元承接，呎價約15,598元。

●美聯黎泳傑表示，西灣河碧麗閣A座低層4室，實用面積約313方呎，原業主近期叫價約388萬元，獲同區上車客垂青，一直物色細價上車盤，議價後以325萬元成交，趁農曆新年前入市，呎價約10,383元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島5座高層H室，一房設計，實用面積約323方呎，成交價600萬元，呎價約18,576元，較去年9月同座中層一房單位成交價再跌5%，原業主於2019年3月以600萬元購入，帳面平手離場，實際需要蝕使費。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城1月暫錄9宗買賣，平均實用呎價約12,693元，屋苑2座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，開價638萬元，現降價23萬元，以615萬元低價沽出，呎價約11,896元，新買家伙用家。

●利嘉閣林晉豪稱，啟德嘉匯9座中層B室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望園景，早前放盤叫價約980萬元，近期獲買家洽購，雙方議價後累減約90萬元，最終以約890萬元易手，呎價約19,911元，原業主2017年一手購入，帳面只賺約14.9萬元。

●中原賴仲軒指，九龍灣德福花園1月暫錄7宗買賣，其中K座中層2室，實用面積約491方呎，兩房間隔，成交價620萬元，呎價約12,627元，新買家為外區上車客。

●世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙公屋黃大仙下邨4座高層5室，實用面積約385方呎，一房間隔，未補價第二市場以248萬元成交，呎價約6,442元，單位放盤約3個月，原先叫價為295萬元，最終減價47萬成交，減幅約16%。

●中原馬肇堅稱，九龍塘昌蔚苑高層C室，實用面積約851方呎，套三房連工人套房間隔，最初開價1,200萬元，後來減價至1,170萬元才獲洽購，最終累減52萬元，以1,148萬元連車位成交，呎價約13,490元。

●香港置業馬漢偉表示，西九龍匯璽3B座中層K室，實用面積約379方呎，一房間隔，以約838萬元放盤約5個月後，區內客議價後減價以790萬元成交，呎價約20,844元，原業主於2017年12月以約807.8萬元購入，約5年帳面虧損約17.8萬元，期內貶值約2%。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳廣場6座中層E室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景，新買家見近月樓價回軟，計好供樓成本及按揭後，最終以648萬元購入，較一年前市價平150萬元，呎價約15,105元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳夾屋旭輝臺2座低層C室，實用面積約601方呎，三房間隔，早於2021年9月於自由市場以802萬元放盤，多次調整叫價至628萬元，終以610萬元沽出，累積減幅約23%，呎價約10,150元。

●香港置業譚永新指，將軍澳的清水灣半島7座高層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，以748萬元放盤約半年，最終獲外區客接洽，議價後減價113萬元，以約635萬元成交，呎價約12,141元，新買家為首置客。

●中原柯勇表示，將軍澳1月上半月錄得197宗二手買賣，按月升約22%，帝景灣5座中高層D室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望內園景，最新以930萬元易手，呎價約17,222元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區1月至今暫錄約77宗二手買賣，對比上月同期升約54%，新港城F座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後以757萬元易手，呎價約14,586元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋福安花園2座高層D室，實用面積約568方呎，兩房間隔，享海景，盤僅1日，速獲買家零議價下在已補價自由市場以660萬元承接，呎價約11,620元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦泰苑K座中層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3個月，原先未補價第二市場叫價450萬元，最終減價30萬元，以420萬元成交，減幅約6.7%，呎價約8,124元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山雲海松海臺2座低層D室，實用面積約588方呎，三房間隔，開價990萬元，放盤7個月，減價40萬或減幅4%，以950萬元承接，呎價低見約16,156元，原業主於2018年1月一手購入，帳面蝕245萬元，或貶值約21%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山聽濤雅苑4座低層E室，實用面積約733方呎，三房間隔，望園景，叫價980萬元，放盤5個月，原業主移民急讓，累減133.2萬元，獲買家以846.8萬元承接，做價跌破850萬元，呎價約11,553元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山迎海．駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連士多房設計，新買家為外區客，帶票睇樓，一口價770萬元購入，呎價約15,524元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區1月暫錄約87宗二手買賣，大圍盛世2座北翼低層B室，實用面積約787方呎，套三房間隔，去年12月時叫價約1,250萬元，議價後以1,180萬元易手，呎價約14,994元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑O座中層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤4個月，未補價第二市場原先叫價560萬元，調整至488萬元沽售，減價72萬元，呎價約9,403元。

●世紀21奇豐李嘉稱，沙田第一城4座高層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，望內園景，放盤達一年，原先叫價1,000萬元，期間累減61.2萬元，減幅約6.1%，成交價938.8萬元，呎價約11,463元。

●美聯何智豪表示，沙田第一城25座中層B室，實用面積約688方呎，三房間隔，獲上車客垂青，以915萬元成交，呎價約13,299元，同類型單位於本月初曾以828萬元成交，樓價回升約一成。

●中原王創偉透露，沙田市中心1月暫錄約18宗買賣，其中偉華中心佔約5宗，包括3座低層G室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約470萬元，日前議價後以468萬元易手，呎價約15,758元，新買家為年輕上車客。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園7座高層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤時開價約688萬元，雙方議價後以615萬元易手，累減73萬元，呎價約12,059元，新買家為上車客。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心7座中層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享河景，原業主開價600萬元，雙方議價70萬元，終以530萬元成交，呎價約11,752元。

●中原王勤學稱，元朗區11月累錄約50宗二手買賣，剛過去的周末錄9宗，包括尚悅5座低層C室，實用面積約443方呎，去年8月開價630萬元，近期叫價已減至515萬元，新近以零議價沽出，呎價約11.625元。

●美聯龍國榮透露，元朗尚悅9座高層G室，實用面積約659方呎，套三房連露臺單位，望內園景及泳池景，議價60萬元，以700萬元成交，呎價約10,622元。

●祥益林偉光稱，屯門恒順園4座中層B室，實用面積約639方呎，套三房間隔，區內首置客為方便子女上學，決定由租轉買，以580萬元購入上址自用，呎價約9,077元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋美樂花園6座低層C室，實用面積約699方呎，三房間隔，獲買於已補價自由市場以450萬元購入自住，呎價約6,438元。

●中原陳智生指，屯門邁亞美海灣5座低層F室，實用面積約625方呎，三房間隔，享全海景，上車客以618.8萬元承接，呎價約9,901元，單位早於2020年8月放盤，開價820萬元，一直乏人問津，其後隨市況不斷落價，本月最新叫價已降至650萬元。

●中原賴昌武稱，荃灣區1月上半月錄約106宗二手買賣，按月多約90%，柏傲灣2A座低層D室，實用面積約903方呎，套三房間隔，10月開價1,750萬元，12月降至1,680萬元，外區換樓客終以1,619.8萬元購入，呎價約17,938元，約6年帳面只賺40萬元。

●中原黃超華表示，荃灣麗城花園3期7座低層F室，實用面積約728方呎，叫價760萬元，新買家還價738萬元，幾經議價後，原業主「企硬」750萬元，新買家追價承接，較銀行估價高約4%，呎價約10,302元，新買家為用家，屋苑上半月錄得10宗買賣。

●美聯鍾家豪指，荃灣錦豐園1座高層E室，實用面積約564方呎，三房間隔，區內上車客，見通關後帶旺區內氣氛，放工即睇樓，議價至深夜拍板，終以568萬元成交，呎價約10,071元。

●中原張志豪稱，荃灣海之戀‧愛炫美5座高層C室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享海景，最初開價980萬元，最新以958萬元沽出，呎價約18,041元，略低於市價，早前同座較低層A室同類型單位以1,000萬元沽出，做價低約4.2%，新買家為上車客。

●中原黃國強表示，青衣區1月上半月錄約54宗買賣，過去周末錄9宗，其中盈翠半島7座高層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，去年10月開價1,050萬元，今年1月下調至860萬元，進一步減至812萬元沽出，呎價約15,526元，新買家為同區換樓客。

●中原張奇瑋稱，東涌區1月錄約33宗二手買賣，按月增約57%，影岸‧紅B座低層C室，實用面積約879方呎，套三房間隔，享海景，原業主為外籍人士，12月下旬趁租客約滿遷出，開價1,050萬元放盤，不足一個月以988萬元沽出，呎價約11,240元。

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