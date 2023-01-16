天水圍新盤於農曆新年前搶閘　周五發售80伙

今年新盤市場勢頭強勁，大額交投活躍，啟德項目有頂層複色戶以7,389萬元新高價售出，西半山豪宅盤亦連日發市，最新套三房以6,800萬元招標易手。至於新界上車盤亦趕於新春前最後衝刺，天水圍新盤今日加推40伙，並落實於周五(20日)發售80個單位。

●啟德嘉峯匯複式戶招標售7389萬

上述招標售出單位為1B座40及41樓A室連兩個車位，實用面積1,798方呎，附設411方呎平台及691方呎天台，成交呎價約41,096元。

此外，項目亦以招標形式沽出最後一個分層標準戶，單位為1B座36樓C室，實用面積778方呎，成交價1,950萬元，呎價約25,064元。

項目累積售出998伙，連車位套現約120億元，現時尚餘8伙未售，包括4伙天台特色戶以及4座洋房單位。

●ONE INNOVALE-Cabanna今售4伙 涉1858萬元

今日沽出4伙均屬一房間隔，售價最高為D座8樓19室，實用面積317方呎，成交價487.14萬港元，呎價約15,367元。同座7樓19室，實用面積同為317方呎，亦以478.02萬元售出，呎價約15,079元。

另外兩宗成交分別D座11樓9室及E座2樓21室，實用面積324及303方呎，成交價分別461.93萬及431.85萬元，呎價約14,257及14,252元。

●大學閣再招標售出三房戶 成交價6800萬

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣連續兩日錄得成交，周一(16日)再以招標形式售出1座1樓A室，實用面積1,515方呎，連429方呎平台，三房連三套房間隔，成交價6,800萬元，呎價約44,884元。

連同昨日及月初售出的兩個單位，項目半個月已累售3伙 合共套現約2.08億元。該盤招標以來已售出近八成可供發售單位，截至今天合共售出19伙，總成交金額約15.42億元。

●長沙灣佳悅推新春置業優惠

中原林偉文表示，中港兩地正式通關，各類經濟活動全面復常，樓市交投氣氛持續向好，相信樓價可重回升軌。由即日起至年1月31日，經該行購入佳悅單位的首5名買家，均可獲贈日本雙人旅遊禮券，每份價值13,600港元，優惠總值高達68,000元，先到先得送完即止。

●會德豐黃光耀：通關後旗下樓盤成交加快 看好今年樓市

會德豐地產於周一(16日)舉辦2022年度頒獎典禮，集團常務董事黃光耀致詞時表示，現時香港及內地已正式通關，集團旗下樓盤成交於過去一個多星期隨即加快，預約睇樓及查詢顯著回升，相信壞消息已離開，香港經濟正逐步復常，集團對今年樓市價量俱看好。

該集團指出，2022年售出單位達587伙，連同車位計算，總銷售金額超過95億元。展望2023年計劃推出6個新盤，涉及超過3,000伙，包括鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3期、將軍澳日出康城第12期、灣仔春園街精品住宅項目、啟德MIAMI QUAY第2期、同區承豐道19號項目、以及山頂種植道1號洋房項目均有望今年登場。

●Wetland Seasons Bay第3期再加推40伙 平均呎價14068

據價單資料，新推單位實用面積356至651方呎，扣除最高樓價13.5%折扣優惠，折實售價約485.87萬至895.95萬元，呎價約13,201至14,720元。

項目同時公布最新銷售安排，將於周五(20日)中午12時截收認購登記，同日3時抽籤揀樓。