【日圓向好】日本PPI再升穿10% 恐收水促Yen轉強

市場關注本周三的日本央行貨幣政策會議結果之際，該國最新公布的生產物價指數(PPI)增幅遠超預期，去年12月的PPI按年暴漲10.2%。這一數據反映出上游生產成本壓力甚高，亦預示接下來物價通脹恐有失控之虞。因此，市場正押注日本央行進一步調整其「控制孳息率曲線(YCC)」政策，讓10年期國債孳息率進一步上揚實現「收水」效果。

日本央行的YCC政策，是透過無上限地買入日本國債，讓孳息率始終維持在一個較低水平(當前目標區間為正負0.5厘)，而低迷的孳息率令市場貸款利率也始終維持在低位，導致貨幣流動性大增，是推高通脹的因素之一。中金的研究報告指出，市場有聲音指日本央行可能會完全放棄YCC，雖然這種情境發生的機會不大(較大機會是進一步放寬債息上限)，但若然成真將帶來巨大衝擊！

或引發美債遭拋售

中金指出，日圓是全球主要「套息交易」貨幣，由於日本長期低利率，很多投資者通過低息融資借入日圓，再兌換成其他貨幣並於海外市場投資，等於利用日本國內的低息環境給全球提供流動性。如果YCC取消，套息交易活動也將逆轉，意味投資者將賣出資產並換回日圓。

截至去年第三季末，日本持有外國資產約9.7萬億美元(其中4.3萬億美元是債券、3.6萬億美元是股票)，由於日本投資者持有美債比例較高，故此可能引發美國國債遭短期拋售、日圓繼續走高。中金指出，從資產類別來看，取消YCC的影響由大到小的順序應為︰日債、日圓、美債，再由此到全球其他資產。

10年期日債孳息率周一又再升穿0.5厘的YCC政策上限，一度高見0.506厘，反映部分投資者也估計YCC可能會有所調整。日圓周一則略見回吐，兌每美元見128.85，每百日圓最低兌6.062港元。