【頹勢盡現】居屋王跌價！旺角富榮花園去年呎價挫15%

去年整體樓市氣氛回落，儘管有新一批白居二入市，惟根據香港房屋委員會資料，全年未補價第二市場公屋及居屋只錄2,691宗成交，按年跌約27%。當中10個熱門居屋樓價全線下跌，曾為居屋王的旺角富榮花園，去年平均實用呎價按年大跌約15%。

雖然第二市場交投下挫，但全年跌幅仍低於二手私人住宅的近四成，反映用家仍有需求。而白居二於2022年底才正式入市，帶動去年12月同類市場錄多達537宗成交，創2021年6月後新高，按月升約26.6%，但今年1月上半月暫只錄51宗，較上月同期減少約42%。

受整體物業市場拖累，第二市場樓價跌勢亦明顯。上述10個交投較活躍傳統居屋，去年平均實用呎價按年跌幅介乎約7.6至15.1%，期內富榮花園錄39宗成交，平均實用呎價約10,397元，較2021年全年屋苑均價約12,240元顯著下跌，該項目三房單位上月成交價更跌穿「5球」，僅售495萬元。

世紀21家天下黎振傑表示，由於屋苑擔保期將於今年屆滿，之後新買家入市最多僅可承做樓價六成按揭，並需通過壓力測試，不少業主為求加快沽貨，都願以較大減幅吸客。屋苑剛再錄一宗成交，單位為6座低層A室，實用面積約592方呎，成交價約610萬元，呎價約10,304元。

其他屋苑如屯門龍門居、將軍澳寶盈花園及油塘鯉安苑，去年平均實用呎價按年都跌逾10%，跌幅分別約12.7%、約11.9%及約11.1%。至於沙田愉翠苑去年錄108宗成交，平均實用呎價跌穿1萬元，僅約9,799元，按年挫約8%。世紀21奇豐楊麗娟指，該盤O座中層3室兩房戶，實用面積約519方呎，放盤4個月，累減72萬元，以488萬元沽，呎價約9,403元。

相反，近年入伙新居屋，由於樓齡新，可做足最高九成半樓按及25年還款期，辣招鬆綁後受市場追捧。天水圍屏欣苑去年就共錄86宗成交，平均實用呎價約10,197元，按年僅跌約6.4%。而長沙灣凱樂苑同期亦錄75宗成交，平均實用呎價約12,258元，若單計去年12月已錄27宗，本月亦錄兩宗，有低層實用面積631方呎單位，成交價808萬元，呎價約12,805元，樓價再突破八百萬元以上水平。