羅兵咸辭任恒大系3家上市公司核數師　上會栢誠接手

恒大表示，集團的債務重組工作正在積極地推進，完成2021年審計財務報表尤其重要及關鍵。由於羅兵咸就集團持續經營編製基礎及相關披露影響的評估，資產的減值評估要求額外的審計工作及程序，雙方對工作範圍及時間表未能達成一致。

董事會認為，委聘另一家核數師在切實可行的情況下盡快推進完成審核工作，符合集團及其持份者的最佳利益。因此，董事會建議羅兵咸辭任核數師。

羅兵咸在辭任函中指出，其尚未收到與審計恒大集團2021年度合併財務報表相關的重大事

項的若干資料，其中包括9項文件主要文件，例如由獨立第三方機構調查集團及恒大汽車可能存在表外理財產品、其他表外負債和未披露的存款質押安排的情況相關的報告及資料；集團開發中物業及持作出售竣工物業可變現淨值和自持物業、固定資產、使用權資產等可回收價值的評估及其支持性資料；以及其他重要的財務資料等等。