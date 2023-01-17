東方日報B1：環球經貿分裂　GDP恐損失7%

現屆美國政府上場將近兩年，不遺餘力加緊打壓中國，還以安全為由連同盟國大搞「供應鏈圍爐」，一場俄烏戰爭進一步分裂國際社會，逆全球化可謂已走上不歸路。國際貨幣基金組織(IMF)引用迄今學術研究提醒，環球經貿嚴重分裂的代價相當於全球國內生產總值(GDP)的7%，一旦科技也脫鈎，某些國家的GDP損失隨時達到12%！

IMF本身是美國等二戰同盟國為促進戰後經濟合作所創立的組織之一，這次職員報告總結幾份探討全球「地緣經濟分裂」(Geoeconomic Fragmentation)後果的論文別具意義。直接跳到結論，要避免後果失控，「或許應重建信任，視乎各國喜好和攜手合力的意願……多邊合作仍然是應對全球挑戰的最佳途徑。」

IMF的報告於當前經濟形勢亦可謂當頭棒喝，事關國際勞工組織(ILO)因應俄烏戰爭、通脹高企及環球「收水」，調低今年全球就業增長預測至只有1%，「疫情抹殺的就業職位恐怕2025年之前都無法回來，通脹則會侵蝕打工仔實際收入，要是全球經濟放緩，形勢恐更惡劣。」

這次IMF引用的4份論文各有着眼點，因此得到不同的測算結果。該組織去年出過一份論文考察「對壘陣營之間高科技製造和能源的貿易消失」後果，陣營按誰在聯合國大會投票譴責俄羅斯入侵烏克蘭來劃分，基本情景是全球經濟產值損失為1.2%，加入非關稅壁壘就1.5%，亞太區經濟體由於倚重貿易，損失嚴重起來達3.3%。另一份尚未正式發表、同樣以預測全球損失的論文則估計，損失在最嚴重的情況下達到7%。

不管如何，幾份研究的結論都是「分裂愈嚴重損失愈大」、技術脫鈎降低知識的傳播會雪上加霜、低收入及發展中國家尤其受害、過渡成本勢必高昂，以及「不要把這裏列出的損失上限當真，因為沒有一份一併考慮所有傳導機制。」

就如火如荼的中美科技戰、西方扭盡六壬保障這個那個戰略物資的供應自主，IMF表示，「政府之間的戰略競爭和關於分享知識的猜忌正愈益損害經濟前景」，一些往往以低廉融資等形式出現的戰略產業補貼會扭曲市場，可能招致產能過剩或尋租活動(攞着數而無益於生產力)，更窒礙創新和顯著削弱生產力，強調國際合作對保障全球公共物資尤關重要。

該組織續指，世界分裂亦恐妨礙跨境資本流動，收窄融資渠道，拖慢經濟發展。金融融合的本質是引入更多願意分擔市場風險的資金，其逆轉恐放大宏觀經濟波動，推高融資成本或使潛在金融危機更嚴重，主權債務危機更難解決。源於美國次按危機的2008年金融海嘯，正是多國合作才成功限制經濟損失。就算央行數碼貨幣(CBDC)可以改進境內及跨境支付的效益，也彌補不了經貿分裂的潛在問題。

面對俄羅斯外匯儲備被美國及其盟國凍結，一部分國家固然會試圖減少以美元結算貿易，過程中亦會改變全球外匯儲備的構成，尤其當CBDC愈來愈方便易用。

不過，目前根本沒有取代美元的可行選擇，一眾去美元化國家分散了風險，也要面對外儲風險系數上升、交易成本上升等問題，所以現階段美元在全球外儲的份額跌極有限，就算換倉「可能都是流向黃金為主─事實上，2022年第三季全球央行買金大增。」