【東方產評】全球經濟仍脆弱　中美和穩助飛躍

踏入新一年，世界總算是較為平靜，一來全球疫情在中國的重啟下終現較積極的變化，二來俄烏衝突暫未有升級，歐洲的能源問題緩解，平安過冬，美國經濟似寒還暖，美元回軟，股市靠穩。畢竟，全球經濟是要走出疫情，避過衰退，邁向全面復甦，抑或墮入通脹、高息、衰退，甚至滯脹、大蕭條的漩渦，今年是關鍵之年。中美若能認清形勢，致力穩定雙邊經貿關係，投放更多精力於治理本國經濟，對自身以至全球，都能實現最大化的利益。兩強能否暫時放下分歧，孰和孰鬥，且拭目以待！

去年10月，全球貿易流量連續第4個月下跌，且跌幅擴大。依去年11月及12月中國經濟增長進一步放緩，歐洲在忙於化解能源問題，加上美國持續加息下，家庭需求及企業投資減弱，全球貿易流量繼續尋底。

難怪世界貿易組織預計，今年全球進出口將僅增長1%，而世界銀行就將今年全球經濟增長預測降至僅1.7%，其他機構如國際貨幣基金組織及國際信貸評級機構，皆對全年經濟增長不表樂觀。

事實上，近月有關歐美經濟面臨衰退的預測不絕於耳，一直死守「動態清零」抗疫的中國經濟前景展望更讓人擔心，全靠上月突然放棄「清零」目標，才扭轉悲觀情緒，惟疫情大反彈，不利信心重建，復甦之路絕非坦途，得加大財政政策和貨幣政策，並調節產業政策來全力護航。

全球3大經濟體經濟如此疲弱，可見世界經濟是何等脆弱。所幸是歐美通脹已由高位回落，俄烏戰爭亦暫未見再升級，惟聯儲局堅持加息抗通脹，近月不少美國大型企業盈利增長放緩，需放慢投資或裁員抗逆，美股估值不無隱憂，這些都加大了美國經濟衰退風險。如何避免經濟出現停滯性通脹而「大翻車」，倒是今年拜登政府經濟政策的一大考驗。

在這個情況之下，中國經濟重啟，加快全球經貿活動正常化，提振世界需求，實有利各國經濟去除不穩定因素。見到中國宣布重啟不久，即恢復了由澳洲進口煤炭。諸如此類的經貿正常化，有利全面彰顯國際經貿協作，包括《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，不但有利中國，也有利亞洲，以至全球。

中美兩國既存競爭，也存合作，脫鈎即使是美國的長遠戰略目標，卻不可能是十年八載就能實現。中美雙方得接受和平競爭、互相依存的現實，這也最符合各方利益。美國既是中國的主要貿易夥伴，本應有着共同的中短期經濟利益基礎。若然中美雙邊關係能夠維持一段穩定期，讓雙方經濟都有喘息的機會，對推動世界經濟復甦，擺脫衰退風險，誠然是一劑強心針。

當然，中國得把握經濟重啟，重返國際經貿舞台，全面提升對外關係水平，以助推動人民幣國際化、數碼經濟等發展，為世界經濟發展提供更多機會，也有助加大與美國博弈周旋的籌碼。中美兩利共存，就成了全球安度眼前經濟危機的關鍵。