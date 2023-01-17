倫敦商廈成交額按季插88%　屬20年以來最少

「東升西降」又一佐證，商業地產資訊服務公司CoStar Group公布，2022年第四季英國首都倫敦的辦公室買賣金額僅得3.645億英鎊(約34.69億港元)，按季大插88%，金額更是20年以來最少，甚至遠遜於2008年金融海嘯，比過去3年受新冠疫情嚴重影響的期間更為慘烈。反觀香港因與內地逐步通關，加上物業價格已調整，正逐漸吸引境外投資者返回本地市場。

英國商廈物業交易去年本來開局良好，去年首季成交額達64億英鎊，創逾5年高位，投資者都在當時溫和的加息步伐之中尋找買賣機會。然而，去年第三、四季情況大逆轉，在英國前首相卓慧思執政不到兩個月的短期內，推出沒有融資基礎的大規模減稅政策，觸發信心危機，英鎊大跌，借貸成本飆升，導致大量物業交易凍結。去年第四季的倫敦商廈成交額，更低於過去20年的平均值35億英鎊近九成。

雖然英鎊匯價已重返迷你預算案前的水平，昨日每英鎊曾兌1.2193美元，或約9.53港元，但由於通脹仍高企，經濟不振，令前景難被看好。倫敦的物業中介公司Robert Irving Burns(RIB)上月底就發表報告，多名商業物業中介人預測全英商用物業平均銷售呎價於今年首季將跌2.9%，當中商廈物業最被看淡，跌幅或達3.1%以上。

該公司預測，商業物業估值和租金或會跳崖式下跌，跌幅或達5年來最差。有受訪中介人指，在家工作(WFH)導致租戶對辦公室面積需求減少。

RIB董事總經理安東尼烏更坦言，沒有環保認證的舊式商廈租金壓力較大，相反愈來愈多準租戶都希望趁租金低時進駐倫敦的新式商廈。雖然預測商廈租金在本季跌1.3%，但零售物業租金跌幅可能更大，料達2.1%，零售業銷售更估計將跌價2.9%，相信只有時尚區、能夠提供購物體驗的旺區才能避免商舖租金下跌命運。

英國經濟前景向下，反觀香港卻逐步回升。據外媒引用世邦魏理仕(CBRE)的報告指，今年香港在全球投資者最受歡迎的跨境投資城市排名第五，緊接在東京、新加坡、胡志明市、悉尼之後，即香港比2022年的第六排名更進一步。

該企研究部主管金緯稱，過去幾年沒有投資者願意買香港物業，原因包括社會不穩定，及嚴格防疫政策。如今投資者願意回流，除了預示與內地逐步通關後，本地經濟和商業活動漸漸復常之外，過去幾年商廈估值下跌過後已變得吸引。該報告是在去年11和12月即通關前進行，共訪問534名人士，故他相信「香港的復甦將較預期更快、更強」。

不過，同一份報告亦指，如以整個亞太區計，買家淨買入物業的意向跌至2019年以來低位，原因是擔心經濟衰退、各大央行政策不穩，及物業買賣雙方的預期不脗合等。可是，仍有93%機構投資者願意在今年增加或至少維持於物業投資的金額不變。

物業分類方面，最受投資者歡迎項目依次為工業和物流、寫字樓，最後才是住宅類；其他另類物業投資則包括醫療保健相關物業、數據中心，以及房地產債等。

另西灣河鯉景灣錄得三房移民盤蝕讓個案，剛以1,055萬元售出，原業主持貨約4年，帳面虧蝕183萬元離場。

中原陳凱超表示，上述單位為安翠閣中層E室，實用面積約629方呎，原業主早前已移民，市況轉旺下，單位獲用家承接，呎價約16,773元，單位於2019年以1,238萬元買入，帳面貶值約15%。