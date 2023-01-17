陳蓓敏：互聯網巨企股價偏軟　料短線整固

正當市場等待儲局下次議息時段，美國財長耶倫指出本周四美國將觸及債務上限，需採取措施以免違約風險。美財長經驗豐富，應可安全解決此難題。美國銀行板塊公布業績，好壞參半。富國銀行已作出聲明，將縮減按揭業務，理由是為避免監管罰款風險。高息政策下，房產業流動性必首當其衝，富國先知先覺先行，瘦身其高風險業務。高盛也高調地裁減人手，亦顯示美國經濟放緩風險。昨日美國假期，金融市場休市。本周三為日本央行議息，市場關注日本央行會否繼續上調十年期殖利率區間空間。去年十二月，日本央行擴大十年期殖利率至0.5%。日經指數昨日跌1.13%，挫297點。

臨近2023全國兩會日子，國內多區省市，各召開地方會議。28個省把本年經濟增長目標為6%左右。國家統計局公布去年12月，70個大中城市住宅銷售價格，一線城市新建房價格見穩，二手住宅價格還比偏軟。二、三線城市同比見跌。內房板塊在首季仍在冬眠中。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)