廖嘉豪：別對美國通脹回落過分樂觀　利率仍將高企

上星期美國公布整體通脹按月下跌0.1%，主要受能源價格下跌影響，食品價格繼續放緩，按月上升0.3%。市場樂觀解讀通脹回落，美國聯儲局將減慢加息，究竟願望能否成真，先要拆解今次數據的細節，評估未來幾個月的通脹走勢。

美國12月核心通脹按月上升0.3%，符合市場普遍預期。核心商品價格再次按月下跌0.3%，其中二手車價格下跌2.5%，跌幅高於市場預測。服裝價格按月上漲0.5%，家具價格上漲0.2%。住房價格按月上漲0.8%，是自1985年以來最強勁的升幅，租金繼續向上。醫療價格按月上升1.5%，而機票價格再次下跌3%。不包括住所的核心服務價格按月上漲0.2%。

市場似乎低估了通脹的潛在反彈，尤其是與勞動力市場緊張和工資增長強勁相關的各種服務價格。最近備受關注的核心非住房服務價格上漲了0.2%，看似溫和。然而，剔除一些波動較大和那些不會影響聯儲局關注的個人消費支出PCE通脹的組成部分，核心服務價格(不包括住房)過去3個月以年度化5%的速度增長，未來幾個月有機會延續這強勁趨勢。商品價格再次成為今次CPI轉弱「功臣」，二手車價格跌幅超預期，然而，具領先啟示作用的二手車批發價格今年年初趨於穩定。如果二手車價格在1月和2月持平，核心CPI或會按月上升0.4%。大家亦要有心理準備，12月拖低通脹的機票價格，波動不會持續。

住房價格仍然是通脹的主要推手，短期預測仍存在上行風險。首先，樓價通常較CPI當中的居住價格，例如反映假設業主會付租金給自己的「業主等價租金」指標，領先18個月，換句話說即使經濟低迷或即將來臨，住房CPI開始回落可能還需要六個月的時間。而且住房通脹確實直接影響租房者，但對於超過65%的擁有自己房屋的家庭來說，對消費能力沒有影響。除非業主被迫以當前的高利率進行再融資，否則住房價格以幾乎前所未有的速度上漲，並不意味着普通業主可用於其他事情的現金減少。事實上，鑑於社會保障與CPI掛鈎，對於有領取社會保障同時擁有自己住房的美國老年人來說，高昂的住房成本，反而意味着實際消費能力的提高。

12月CPI值得留意的地方之一，還有醫療價格大幅上漲1.5%。這次反彈是在經歷了兩個月的疲軟之後，大家別輕率地將升幅視為一次性，醫療服務價格可能從2023年初開始大幅上漲，因為多年的強勁工資增長會支持價格上漲。留意下周公布的PPI數據細節，美國12月核心PCE通脹可能輕易按月上升0.4%甚至0.5%。

費城聯儲銀行行長哈克和波士頓聯儲銀行行長柯林斯等一些溫和派聯儲局官員最近的評論，支持2月加息25個基點。然而目前始終未有足夠證據，說服委員會的骨幹成員，通脹正持續降溫，所以聯儲局2月仍有機會加息50個基點，即使下個月一如市場現在預期的加息25個基點，今輪加息周期的最終利率相信仍會達到5.25至5.50%，明顯高於目前的市場定價，投資者不要太快掉以輕心。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪