港股黑期低水90點　布油跌近1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至102.3；港匯見7.8098；離岸人民幣(CNH)報6.7395；美元兌日圓處128.3；歐元報1.0827，英鎊報1.2204。金價處1,918.12美元。布油報84.15美元，紐油報79美元。比特幣升1.4%，報2.11萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●美股假期休市，歐股高收。英國富時100指數收報7,860點，升16點或0.2%；德國DAX指數收報15,134點，升47點或0.31%；法國CAC指數收報7,043點，升19點或0.28%。

●即月恒生指數夜期收報21,668點，跌58點，低水79點，成交8,108張。

●倫敦布蘭特期油收報每桶84.46美元，跌0.82美元或0.96%。

●滙豐研究上調香港今年經濟增長預測至3.8%。

●藥明生物主要股東折讓近4%減持5,600萬股，套現39.76億元。

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