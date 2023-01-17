港股回吐　金融及科網股領跌　藥明生物挫5%

港股在兩萬二關前拉鋸，恒生指數低開後一度倒升，惟逼近21,800點打回頭，最多跌228點，低見21,517點，暫維持過百點跌幅，於21,600點關徘徊。國企指數跌30點；科技指數偏軟，主板成交450億港元。

金融股領跌，中國平安倒跌2%；友邦保險跌1.7%；香港交易所跌1.6%；滙豐控股跌0.5%；招商銀行跌0.2%。

大型科網股普遍向下，網易跌1.3%；京東集團跌2.2%；百度跌2.9%；美團跌1.2%；小米集團跌0.6%；騰訊回軟。傳有投資者要求加大回購規模，阿里巴巴升0.9%。

藥明生物被主要股東減持，股價應聲下挫5%，是表現最差藍籌；同系的藥明巨諾及藥明康德跌3%及1.3%。翰森製藥及中國生物製藥亦跌2.4%。

其他藍籌股方面，舜宇光學逆市飆4%表現最佳，最新報103.5港元，重返「紅底股」。李寧及安踏兩隻體育用品股都有追捧，暫升1.4%及1.1%。車股則受壓，比亞迪股份及吉利汽車跌1.7%。

【09:20】港股回軟 友邦跌1% 騰訊靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌68點或0.31%，報21,678點；國企指數低開16點或0.23%，報7,333點；科技指數跌13點或0.29%，報4,493點。

大型科網股個別發展，網易跌1.7%；京東集團跌1.1%；百度跌0.9%；小米集團跌0.5%。騰訊及美團升0.1%；阿里巴巴升0.5%。

金融股拖低大市，友邦保險跌1%；香港交易所跌0.8%；工商銀行跌0.7%；建設銀行跌0.2%；滙豐控股及招商銀行跌0.1%。中國平安升0.1%。

藥明生物被主要股東減持，股價跌2.5%，報72港元。