港財金官員出席世界經濟論壇年會　介紹港復常情況及機遇

本港有財金官員周一(16日)在瑞士達沃斯與多名出席世界經濟論壇年會的政商界領袖會面，向他們介紹香港復常的最新情況和發展機遇。年會於周一開幕。

財金官員與泰國財政部長Arkhom Termpittayapaisith會面，雙方就最新的環球經濟和金融形勢交換意見，並探討進一步加強兩地在金融方面的合作。財金官員指，香港的金融市場既深且闊，與內地市場「互聯互通」的渠道不斷擴大和深度發展，同時匯聚了國際和內地資本。他歡迎泰國企業積極利用本港高效的籌融資平台，為大型基建或其他項目融資。

他亦與沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan會面。他介紹了香港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。

他亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，包括基金公司EQT AB的管理合夥人Marcus Brennecke、Vista Equity Partners的創辦人兼主席Robert Smith等，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展機遇等議題交換意見。

他周一傍晚出席由世界經濟論壇舉行的歡迎晚會，周二(17日)會繼續達沃斯的訪問行程並參與世界經濟論壇年會。