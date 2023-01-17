「滙豐營商新動力2022」表揚120家企業推動可持續發展

創新科技及工業局副局長張曼莉（前排右五）、滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（前排左五）及一眾主禮嘉賓與各得獎機構代表合照。

「滙豐營商新動力2022」頒獎典禮於周一(16日)舉行，嘉許超過120家企業，表揚他們積極實踐對社會及環境負責任的可持續營商手法。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，隨着香港經濟邁向低碳轉型，可持續發展成為企業營運不可或缺的一部分，對保持競爭力和推動長遠增長至關重要。「滙豐營商新動力」自舉辦以來，一直協助香港中小企掌握可持續發展相關知識，並融入日常營運之中。過去18年，計劃廣受商界歡迎，超過5,500家來自不同行業的本港中小企參與。

「滙豐營商新動力2022」以三項聯合國可持續發展目標為主題，包括「目標3：良好健康及福祉」、「目標9：產業、創新與基礎設施」及「目標17：促進目標實現的夥伴關係」。今年的獎勵計劃設有兩個獎項組別：可持續發展目標奬，旨在表揚中小企落實符合選定可持續發展目標主題的卓越措施；環境、社會及管治獎，評估中小企在環境、社會及管治各方面的表現。

至於2023年的「滙豐營商新動力」將聚焦於「目標5：性別平等」、「目標7：經濟適用的清潔能源」，以及「目標17：促進目標實現的夥伴關係」。