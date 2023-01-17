【高盛推介】比亞迪吉利續跌　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(16日)逆市跌約1.6%，周二(17日)早段繼續下跌，最低見222港元。現報223.2元，跌約1.6%。有報道引述消息，指比亞迪擬在越南北部建設汽車零部件工廠，投資規模超過2.5億美元。

吉利汽車周一跌約3.3%，周二早段亦繼續下跌，最低見11.5元。現報11.54元，跌約1.5%。吉利控股集團公布，去年總銷量超過230萬輛，按年增長4.3%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於周一獲資金轉向流入，有約240萬元。吉利好倉於上周四至本周一共錄得約960萬元資金流入。

比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。

比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿5倍，中期、低街貨。

比迪牛69570，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.7倍，熱門。

比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，市場上首三高槓桿之一近熊。

吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。

吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。

吉利購29738，行使價14.03元，2023年5月22日到期，實際槓桿5.9倍，中期。

吉利牛68736，收回價10元，行使價9.5元，換股比率50，槓桿比率5.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

吉利沽11186，行使價10.26元，2023年3月29日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。

吉利熊67876，收回價13元，行使價13.5元，換股比率10，槓桿比率5.7倍，市場上最貼價熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。