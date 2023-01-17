【高盛推介】比亞迪吉利續跌 好淡倉部署
2023年01月17日 12:12
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(16日)逆市跌約1.6%，周二(17日)早段繼續下跌，最低見222港元。現報223.2元，跌約1.6%。有報道引述消息，指比亞迪擬在越南北部建設汽車零部件工廠，投資規模超過2.5億美元。
吉利汽車周一跌約3.3%，周二早段亦繼續下跌，最低見11.5元。現報11.54元，跌約1.5%。吉利控股集團公布，去年總銷量超過230萬輛，按年增長4.3%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於周一獲資金轉向流入，有約240萬元。吉利好倉於上周四至本周一共錄得約960萬元資金流入。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值比迪購(24467)。貼價選擇可留意比迪購(26231)。中期選擇可留意低街貨比迪購(12199)。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(69570)，與現價有約15元收回距離。
比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。
比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。
比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿5倍，中期、低街貨。
比迪牛69570，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿5.7倍，熱門。
比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，市場上首三高槓桿之一近熊。
投資者如看好吉利，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值吉利購(25628)。貼價選擇可留意低街貨吉利購(28425)。中期選擇可留意吉利購(29738)。牛證方面可留意吉利牛(68736)，與現價有約15%收回距離。
吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。
吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。
吉利購29738，行使價14.03元，2023年5月22日到期，實際槓桿5.9倍，中期。
吉利牛68736，收回價10元，行使價9.5元，換股比率50，槓桿比率5.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利沽11186，行使價10.26元，2023年3月29日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。
吉利熊67876，收回價13元，行使價13.5元，換股比率10，槓桿比率5.7倍，市場上最貼價熊證。
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