調查：上季33%餐廳利潤增長　半數仍對前景擔憂

隨着社交距離措施進一步放寬，餐飲業界整體業績滿意度在第四季有所回升。戶戶送公布2022年第四季「餐廳信心指數」調查顯示，鑑於假期出境外遊的人數增加，近半的餐廳(49%)對本港業界在2023年第一季的前景表示擔憂。儘管在12月節日期間堂食銷售疲弱，有三分之一(33%)的受訪餐廳指第四季的整體利潤有所增加，而31%的受訪餐廳指利潤不變。

去年12月仍未如以往般旺場，超過一半的餐廳(56%)在假期期間堂食生意減少。僅有五分之一(21%)的受訪餐廳表示，聖誕節期間的收入有所增加。有一半(50%)的受訪餐廳表示，損失是歸因於出境外遊的人數的增加，離港的人流對其生意產生負面影響，而在受影響的餐廳中，有56%的餐廳表示收入下降逾20%。

調查又發現，當被問及對2023年第一季該行業前景的信心時，受訪餐廳的看法持平。有43%受訪餐廳表示，認為情況已「恢復正常」，而放寬社交距離限制將有利於餐廳第一季的生意。相比之下，44%的人認為行業前景將較為穩定。另有84%的餐廳表示，在新的一年未有計劃縮小規模，近四分之一(23%)的餐廳計劃擴張。本港經濟復甦的迹象令人鼓舞，有五分之一(20%)的餐廳在第四季加薪，其中38%人表示薪金增幅達2%至5%，而31%人表示加薪幅度在5%至10%之間。

在第三季，人工成本(41%)是​餐飲業最大的壓力來源​，其次為租金(37%)和食材價格(22%)，在今年第四季，租金(38%)卻超越人工成本，成為​餐飲業最大的壓力來源，緊隨其後的是食材價格(31%)和人工成本(27%)。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，雖然香港逐漸走出疫情陰霾，但近九成受訪餐廳認為外送服務於未來同樣甚至更加重要。戶戶送將繼續為餐廳夥伴提供具商業價值的服務和寶貴的市場資訊，助餐廳作出更明智的決定。