Global X ETFs看好今年中國經濟　垂直消費值得關注

隨着中國重新開放，又放寬房地產政策，Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘表示，相當看好今年中國經濟表現，又謂國際投資者還沒把資金投入中國市場，投資者顧及過去兩年股市大跌而變得審慎，惟相信目前股市反彈只是初步，對今年中國市場表現感到很樂觀。