Global X ETFs看好今年中國經濟 垂直消費值得關注
2023年01月17日 13:04
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Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘(右)、未來資產環球投資高級投資分析師朱金巧(左)
隨着中國重新開放，又放寬房地產政策，Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘表示，相當看好今年中國經濟表現，又謂國際投資者還沒把資金投入中國市場，投資者顧及過去兩年股市大跌而變得審慎，惟相信目前股市反彈只是初步，對今年中國市場表現感到很樂觀。
該企業務發展董事林嘉儀表示，旗下產品目前錄較多資金淨流入的交易所買賣基金（ETF）主要是GX中國消費(02806)及「大包圍」投資中國市場的GXMSCI中國(03040)，至於生物科技及電動車板塊亦有復甦。
該公司稱，內地重新開放將釋放壓抑的消費需求，而經濟的復甦也增強市民負擔能力和消費信心，垂直消費領域值得關注，如食品和飲料、汽車、體育用品和旅遊。不過，中國仍面臨全球衰退和加息尚未結束的壓力，認為2023年的投資方向應該是優質企業和收益型產品。另林稱，該企GX恒生高股息率(03110)ETF去年吸金接近7,300萬美元。