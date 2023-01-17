瑞銀維持對內房股悲觀看法　全年房產銷售面積料跌10%

瑞銀香港/中國內地房地產研究團隊林鎮鴻稱，該行對未來內房板塊維持悲觀看法，原因是由盈利風險、中長期結構問題以至需求端三方面均具挑戰。

他解釋，由於去年內房銷售不及預期疊加房價下跌，估計行業2022年至2023年盈利預測跌40%；至於由結構性問題來看，內地一、二線城市仍房價過高及庫存過多，全國人口結構偏弱，就算中央推出「三支箭」等措施，供給端的刺激「應該已推得差不多」，反而需求端則未見刺激。

此外，他指今年全年房地產銷售面積則跌10%，料呈先低後高形態，其中上半年跌幅為20%；而去年房價下跌主因民企違約潮所觸發，惟在政策扶持下再爆雷未必重現，整體房價料將見底表現平穩。

現金流方面，他指觀乎內地去年11月、12月疫情嚴重未恢復銷售表現，估計內房商現金流仍錄淨流出，加上民企內房早前先後股權融資，反映資金鏈仍緊張；同時要留意春節過後需求端會否反彈。

至於市傳內地擬放寬「三條紅線」監管要求，他指該行並非監管機構無法預測；惟就指現時內房瓶頸在於信用問題，包括是老百姓購房需求、供應商及境內境外債三方面需求上升才可解決。

被問到現時內房整合潮是否反映出現國進民退，他認為由去年投地來看，80%地皮都由國企及地投公司投得，而發展商投地一直是未來兩三年發展指標，所以確實出現國進民退。

另邊廂，瑞銀中國金融業研究主管顏湄之預期，內銀今年表現將跑輸大市，因內房債務問題對其開發貸款有負面影響，估計未來幾年銀行體系帶來1.4萬億至1.5萬億人民幣損失。