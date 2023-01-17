【高盛推介】騰訊失守370元 資金兩邊部署
2023年01月17日 14:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(16日)跌約0.3%，守穩370港元收市。周二(17日)早段高見375.6元後倒跌並失守370元，最低見366.2元。現報367.4元，跌約0.8%。有報道引述騰訊回應，指騰訊退租朗科辦公室屬辦公樓宇的正常調整。據騰訊報表披露，周一騰訊於聯交所回購95萬股，涉資約3.53億元。
觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於周一皆獲資金轉向流入，分別有約1,400萬及170萬元。
觀察港股通資金流向，可見周一轉向沽出騰訊，錄得約1.9億元資金淨賣出。
騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿、低面值。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.2倍，中年期、低街貨。
騰訊牛69141，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，高槓桿。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.2倍，少數較貼價。
騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊69849，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，新上市、相近條款中最高槓桿。
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