利嘉閣：去年工商舖登記量創紀錄次低　今年勢彈逾3成

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，2022年工商舖市場表現沉寂，全年累計共錄4,431宗登記，較2021年的6,895宗大跌約36%，創1996年有紀錄次低，反映疫情反覆、股市下挫及加息對市場造成的衝擊。

當中以商廈登記跌幅最大，去年僅錄得781宗，按年大減40%，亦為有紀錄次低水平，佔整體比例近18%。商舖亦錄得逾三成半跌幅，跌至1,147宗，佔整體比例近26%。至於工廈繼續成為佔比最多類別，錄得逾56%，去年2,503宗登記，但按年亦跌近35%。

不過，2022年買賣登記金額則不跌反升，按年升約4%至1,595.74億元，連升兩年。主因是去年錄得3項巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記，涉額合共約859.64億元。

展望2023年，黃應年指出，過去數年拖累大市的不利因素已陸續消散，其中最大負面因素為防疫措施，現時基本上可謂全數解除，月初中港通關的即時效應正逐步展現，股市亦見回升，料整體經濟將持續好轉，相信今年工商舖會是顯著反彈的一年，預期整體買賣登記量按年可錄逾三成升幅，料約5,800宗。

預計今年工廈仍是最活躍的類別，利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，工廈無論是重建或活化，其用途及可塑性均十分高，料可吸引投資者重臨工廈市場。預期今年類該物業買賣登記量可按年反彈兩成至約3,000宗。

該行商業、商舖及投資部營業董事徐康達指出，中港恢復通關對商廈市場是極大喜訊，隨着內地企業重返香港擴展業務，估計今年商廈買賣及租賃需求勢必大升，預計今年商廈買賣登記宗量大升約54%，升至1,200宗的水平。

此外，該公司商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明亦稱，通關具體通關消息傳出後，商舖市場已即時有反應，若今年平均每月商舖登記能夠錄約130宗，預期全年登記量可上升約四成，挑戰1,600宗水平。